Il club rosanero punito per illecito amministrativo. Inammissibile invece il deferimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini.

di Redazione Fox Sports - 13/05/2019 16:15 | aggiornato 13/05/2019 16:47

Il Palermo è stato retrocesso all'ultimo posto della classifica di Serie B appena terminata e sarà quindi costretto a ricominciare dalla Serie C. Questo è quanto stabilito dal tribunale federale nazionale della FIGC in merito all'illecito amministrativo contestato dalla Procura al club rosanero. Giudicato invece inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini.

Come ampiamente annunciato, nel primo pomeriggio il collegio presieduto da Cesare Mastrocola si è pronunciato riguardo alle accuse di falso in bilancio su quattro esercizi. Il Procuratore federale Pecoraro chiedeva il Palermo retrocesso in ultima posizione, e dunque in Serie C, e cinque anni di inibizione (con preclusione da incarichi federali) per l'ex patron Zamparini e per l’allora presidente del Collegio sindacale Morosi. Due invece gli anni richiesti per il presidente Giammarva.

Il Palermo paga per responsabilità oggettiva e diretta dei capi di incolpazione e ora avrà due giorni per fare ricorso in Corte d'appello, che si esprimerà entro dieci giorni. A questo punto è inevitabile lo slittamento di almeno una settimana dei playoff, ad oggi in programma dal 17 maggio al 2 giugno.

Come cambierebbe la classifica di Serie B

Nel caso la sentenza venisse confermata, la classifica di Serie B verrebbe così stravolta. Il Perugia rientrerebbe in gioco per i playoff come ottava classificata e le sfide del primo turno vedrebbero affrontarsi da una parte Verona e Perugia e dall'altra Spezia e Cittadella. In semifinale, invece, il Benevento se la vedrebbe con la vincente di Spezia-Cittadella e il Pescara con la vincente di Verona-Perugia

Per quanto riguarda i playout, il Foggia si salverebbe momentaneamente sfidando la Salernitana nello spareggio. Il Venezia sarebbe invece salvo per via degli scontri diretti favorevoli con la Salernitana. C'è poi da considerare anche la richiesta del Foggia al CONI riguardo ai -6 di penalizzazione. La società pugliese vuole che la sanzione sia ridotta "nella misura ritenuta di giustizia".