La scelta di annullare la seconda manche SBK trova d'accordo il responsabile in pista per la casa italiana di pneumatici.

di Mirko Colombi - 13/05/2019 22:13 | aggiornato 13/05/2019 22:32

La cancellazione della gara domenicale di Imola sta facendo parlare i tifosi e gli addetti ai lavori SBK. La pioggia ha spinto quasi tutti i piloti a dire no. Troppo pericoloso l'Enzo e Dino Ferrari con l'acqua che inonda l'asfalto. Dopo conciliaboli e ritardi, la decisione finale. Niente gara e tutti negli spogliatoi. A rimetterci sono stati gli appassionati ed i piloti che - invece - avrebbero voluto provarci. Soprattutto per i meno dotati dal punto di vista tecnico, sarebbe stata una buona occasione.

Il fornitore unico di pneumatici era comunque pronto. Il mega staff Pirelli aveva portato al Santerno gomme espressamente dedicate. In caso di lieve pioggia, la Casa milanese avrebbe proposto soluzioni ad hoc. In condizioni miste, ecco una gomma intermedia. L'acqua cadeva prepotente, ma nel camion nero con la scritta rossa su fondo giallo non erano preoccupati. Uno pneumatico heavy rain di nuova concezione sarebbe stato montato su tutte le moto in griglia.

Giorgio Barbier, responsabile Pirelli, è dispiaciuto ed allo stesso tempo convinto della decisione. Non correre è stata la scelta giusta, questo il pensiero del responsabile nei campi gara del mondiale. Un conto è girare da amatori, un altro è affrontare Imola con il coltello tra i denti in una competizione internazionale. Barbier appoggia la decisione di chi in gara-2 sarebbe dovuto salire in moto. Questo dimostra che in SBK c'è spirito di competizione ed anche di solidarietà.

Attento ad ogni dettaglio tecnico ed amico dei piloti, Barbier analizza quanto (non) accaduto domenica. Rinunciare a gara due è, sicuramente, un danno per la SBK ed una beffa per i titosi. Tuttavia, Giorgio pensa al futuro ricordando il passato. In un tracciato che castiga chi sbaglia, era troppo rischioso ed azzardato far partire la corsa. La pista era davvero al limite e l'esperienza insegna che, a volte, il buonsenso deve prevalere sulla passione:

Quando piove tanto ad Imola, il tracciato può presentare zone in cui si formano pozzanghere d’acqua molto pericolose. Ci sono diversi punti critici, le Acque Minerali, la Piratella e la discesa della Rivazza sono solo alcuni esempi. Essendo sempre in piega, i piloti non avrebbero avuto il tempo di reagire in caso di perdita d’aderenza. I piloti hanno pensato anche allo spray che, solitamente, limita la visibilità in gara. Un insieme di considerazioni hanno portato alla decisione finale. Io penso che i piloti abbiano fatto bene, è stato giusto non correre, in fondo, sono proprio i corridori a dover scegliere. Volevamo evitare quanto successo nel passato a Monza, Brands Hatch e Mosca. Tutti vogliamo l’appuntamento di Imola nel calendario SBK.

La procedura di partenza è stata rimandata più volte, non è facile mantenere i nervi saldi ed ogni dettaglio sotto controllo. Queste condizioni potrebbero mandare in tilt più di un tecnico - spesso succede - ma Pirelli aveva gomme pronte per ogni evenienza. I piloti avrebbero dovuto solo scegliere cosa utilizzare, in base alla quantità d'acqua sull'asfalto imolese:

Le nostre gomme erano pronte. Pirelli ha portato ad Imola pneumatici da pioggia evoluti e competitivi, pure migliori di quelli già buoni dello scorso anno. Gli SCR1 sono nuovi, i piloti non avrebbero avuto problemi se fossero partiti per gara due. Nella tre giorni ed in ogni round, abbiamo in pista soluzioni da pioggia battente, da pioggia leggera e gomme intermedie per condizioni miste, che affiancano le tante scelte disponibili per l’asciutto

Barbier lavora in SBK da tanti anni, praticamente da sempre. Dopo un periodo difficile, la categoria manifesta incoraggianti segnali di risveglio, con un numero maggiore di appassionati ed interesse delle case in aumento. Proprio il responsabile di Pirelli ne aveva predetto la rinascita ed è convinto che tutto possa pure migliorare:

Il campionato sta finalmente crescendo, le previsioni fatte in inverno non erano azzardate, tutt'altro. La nuova Ducati fa parlare, Kawasaki è ancora in grado di vincere, Yamaha sta facendo bene e BMW mostra progressi in ogni uscita, le Honda arriveranno. La direzione presa è giusta, sono ottimista ma anche realista. Sarà un successo, ci divertiremo. Vedrete

Come fatto ad inizio anno, vogliamo dargli ragione. C'erano tanti fans ieri ad nelle tribune ed in collina he, incuranti di pioggia e fresco, vogliono ancora le gare SBK in pista, in tv e in Italia. Ad Imola, soprattutto.