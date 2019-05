Nemmeno Zidane ha potuto fare molto in una stagione ormai compromessa dai risultati precedenti: una delle peggiori nella storia del club, con ben 17 sconfitte complessive.

di Alberto Casella - 13/05/2019 13:07 | aggiornato 13/05/2019 13:12

Zinedine Zidane ci ha messo la faccia e al Real Madrid dovranno essergli riconoscenti per sempre, anche perché non è difficile immaginate che il tecnico francese si sia già pentito di aver accettato di subentrare a stagione in corso sulla panchina dei Blancos.

Chissà, forse gli aveva fatto da faro il ricordo della fantastica cavalcata avviata dal suo arrivo al posto di Benitez nei primi giorni del 2016 - 9 titoli, e che titoli, vinti in due anni e mezzo - o magari Florentino aveva fatto breccia nelle sue resistenze puntando sullo spirito di servizio, fatto sta che nemmeno il francese è riuscito a rimettere la barra a dritta in una situazione già troppo ingarbugliata.

La pancia piena dopo le 3 Champions League consecutive e i titoli che ne sono seguiti, l'addio di Cristiano Ronaldo, con tutte le implicazioni psicologiche che ha portato, le sue stesse dimissioni a sorpresa a pochi giorni dalla finale vinta a Kiev, sono stati alcuni dei fattori che hanno condotto a una stagione, ormai lo si può dire, praticamente disastrosa.

Nemmeno Zidane è riuscito a risollevare il Real Madrid

Real Madrid: mai così male in questo secolo

In genere ha naso, Florentino Perez, ma stavolta, forse ancora frastornato da un'estate di addii dolorosi, il primo colpo lo ha sbagliato lui: strappare Julen Lopetegui alla Roja proprio sulla scaletta dell'aereo per la Russia si è rivelato pessima mossa, e non solo dal punto di vista della mancanza di stile. Il tentativo di riaggiustare tutto chiamando Solari ricordava tanto il primo approccio con Zidane, ma i risultati dell'argentino, pur al netto della gestione poco comprensibile di certi uomini, non sono stati nemmeno lontanamente paragonabili.

La scelta di Lopetegui si è rivelata sbagliata

Il vaso è traboccato nel giro di pochi giorni: 3 sconfitte in 7 giorni al Bernabeu non le vedevano da chissà quanto, così pesanti nell'economia della stagione, poi, non hanno precedenti. Due Clasicos persi in casa hanno certificato l'addio certo alla Coppa del Re e quello virtuale alla Liga anche se era solo la 26esima giornata, mentre la sconfitta 1-4 subita dall'Ajax tre giorni dopo ha segnato il punto di non ritorno.

Tre sconfitte casalinghe consecutive sono state fatali a Solari

Zizou, arrivato al capezzale del grande malato, ha fatto quello che ha potuto, ma nemmeno lui è riuscito a invertire la rotta: 5 vittorie e tre pareggi nei 10 turni in cui è stato in panchina non rappresentano un bilancio da buttare via, ma le due battute d'arresto nelle ultime tre giornate, con Rayo Vallecano e Real Sociedad, sono il segnale di un rompete le righe difficile da arginare. I numeri, a un turno dal termine della stagione, sono impietosi: con 11 sconfitte in Liga, e 17 considerando tutte le competizioni, questo è il peggior Real Madrid del 21esimo secolo.

This is not the fault of #Zidane this is all blame of the players. Man.. This season is already dead for us...and bye bye for BALE and COURTOIS !!! — Dante Parker (@Dante_Parker_) May 12, 2019

Ma, va detto, è ben piazzato anche se messo a confronto con la sua storia: Zidane e Florentino fanno gli scongiuri, ma se per caso i Blancos dovessero perdere anche il match di domenica - al Bernabeu contro il Betis - riuscrebbero a uguagliare la seconda peggior stagione di sempre per il Real Madrid: 18 sconfitte nel 1994-95, seconda solo alle 19 di dieci anni prima. Zizou, questo è certo, farà di tutto per scongiurarlo e per evitare che il distacco dal Barcellona superi la boa, per quanto simbolica, dei 20 punti.