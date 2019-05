Cj McCollum e Kawhi Leonard mandano in finale di conference Blazers e Raptors.

Tutti aspettano i Playoff NBA per vivere una gara 7 da giocatore, allenatore, commentatore o tifoso. Sono quei momenti in cui non c’è spazio per nulla al di fuori della vittoria, dove il detto “win or go home” raggiunge il suo massimo significato e dove un singolo evento può cambiare non solo le sorti di una stagione, ma di un’intera carriera. Quella di ieri infatti sembrava essere il bivio per quella di Brett Brown che, stando a dei rumors, avrebbe le ore contate dopo la sconfitta. Nella domenica sera italiana però le gare sette sono state addirittura due, di natura diversa ma ugualmente struggenti, splendide e appassionanti come solo queste partite sanno essere.

I Nuggets dovevano legittimare la loro testa di serie numero due e battere i Blazers per raggiungere i Warriors, ma Lillard e compagni si sono dimostrati ancora una volta la squadra del destino in questa post-season, anche in una serata dove Dame ha faticato oltremodo. Al suo posto i Blazers hanno trovato CJ McCollum che, con il benestare del leader indiscusso, si è preso il proscenio e ha portato i suoi verso la terra promessa. Per i Nuggets, nonostante l’ottima stagione, è il più classico dei rimpianti, perché la partita era iniziata bene, la serie sembrava alla portata sul 3-2 ed è svanita sotto i colpi di chi ha aspettato il momento giusto per servire la vendetta ai detrattori o a chi non avesse mai creduto in lui.

Nella notte invece Brett Brown si giocava (ingenerosamente se fosse davvero così) il suo posto nei Sixers del futuro e pensare che un pallone rimbalzante tre volte sul ferro a fil di sirena possa decidere una carriera è quanto di più crudele e struggente ci possa essere, così come le incontrollate lacrime di Joel Embiid dopo la sirena e il sostegno nei suoi confronti da parte di un Marc Gasol di notevole sportività e sensibilità umana. Chi di umano ha poco è Kawhi Leonard, che ha deciso il match con 41 punti, un buzzer beater privo di ogni senso logico e soprattutto il primo in assoluto nella storia di una gara 7 NBA.

McCollum protagonista in Gara 7

NBA, McCollum per Jennifer - Nuggets Vs Trail Blazers 96-100

È ormai nota a tutti la polemica che una fan aveva fatto a CJ McCollum dicendogli tempo fa di parlare solo quando avrebbe vinto una serie di playoff. Già dopo la vittoria contro i Thunder è tornata d’attualità, ma ieri sera dopo la sontuosa prova di CJ che ha griffato tutti i canestri decisivi nel finale, anche Doris Burke nel post partita lo ha incalzato:

Io son uscito da Leigh, non ho mai avuto paura di dimostrare quanto valessi agli scettici. Abbiamo giocato una grande partita senza mai mollare anche quando il tiro non entrava mai. Sono contento perché siamo una squadra vera.

I Nuggets avevano iniziato come meglio non si potesse la partita ed erano andati sul +17 nel secondo quarto con Portland incapace di segnare da lontano, Lillard completamente inefficace e Monte Morris che dopo un canestro ha avuto la “brillante” idea di andare a festeggiare proprio in faccia all’avversario più suscettibile che ci possa essere. Dame da quel momento si è innescato e ha cominciato a limare lo svantaggio nel secondo quarto, raffreddandosi di nuovo poi con l’andare del match.

La sua leadership è stata tale da lasciare completamente il proscenio a un McCollum infuocato che ha gestito da solo tutti gli ultimi possessi, mettendo alla brace Torrey Craig e tutti gli avversari con isolamenti di rara bellezza ed efficacia. Ne sono nati tre canestri uno migliore del precedente che, assieme a due liberi del protagonista improbabile Evan Turner, hanno fatto saltare il banco a Denver e mandato quasi in lacrime di gioia Lillard nel tunnel.

(Don’t) Trust the destiny - Raptors vs Sixer 92-90

Nella storia delle gare 7 NBA non c’era mai stato un buzzer beater a decidere le sorti del match. Una serie era stata decisa dal buzzer di Damian Lillard che nel 2014 eliminò gli Houston Rockets, ma il miracolo di Kawhi Leonard che ha schiantato i Sixers va oltre il concetto di sorte. Con la partita sul 90 pari e la rimessa per i Raptors, Leonard riceve palla andandosi a infilare nell’angolo destro e, con Embiid nei pantaloncini, infila il canestro vittoria volando fuori dal campo. Il tiro prende il ferro per tre volte prima di infilarsi docilmente facendo esplodere tutta Toronto e scagliando un fendente infuocato nel cuore dei Sixers. Joel Embiid scoppia in lacrime incontrollabili, Brett Brown guarda al futuro con pessimismo e i Sixers dicono addio a una ghiotta occasione di andare fino in fondo.

Toronto invece cercava la possibilità di rigiocarsi una finale NBA, ma ha dovuto aspettare che un alieno con il numero due atterrasse sul suolo canadese, perché dopo le imprese di LeBron, questo è stato il primo one man show in una serie playoff che si ricordi. I Raptors non hanno dato una grande mano a Leonard, ma lui ha portato a termine l’operazione ugualmente, anche con un pizzico di buona sorte. Le foto che hanno immortalato il momento sono molteplici, così come i tweet e i video dei quei secondi che sembravano ore, ma adesso arriva il test più difficile: Giannis per la finale NBA.