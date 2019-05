Marc Marquez è l'assoluto padrone di questa MotoGP. Dal 2013 ad oggi ha sempre vinto il titolo tranne che nel 2015, quando a trionfare ci pensò il connazionale Jorge Lorenzo.

Lo spagnolo grazie ai suoi 26 anni è ancora un 'ragazzino', nonostante ciò recentemente nella classe regina del Motomondiale sono arrivati davvero tantissimi giovani che vogliono cercare di interrompere il regno del rider HRC.

Marquez ha trattato a fondo l'argomento in un'intervista a Speedweek, raccontando le sue sensazioni su questa nuova generazione che si sta mettendo in mostra e spinge forte.

Sono consapevole che un giorno arriverà qualcuno che dimostrerà di essere più veloce di me. Questo è lo sport. Questa è la vita. Ognuno ha la sua epoca. Gli anni passano e ad un certo punto nello sport arriva sempre il momento in cui arriva un atleta più giovane e migliore di te. Questo è un processo naturale. Ho imparato tante cose da Valentino e ancora oggi sto imparando da lui. Quello che fa è incredibile. Ora è apparso Quartararo. Questo è lo sport.

Lo spagnolo è ancora sulla cresta dell'onda, ma sa che presto arriveranno nuovi piloti che cercheranno di metterlo in difficoltà. Proprio domenica a Jerez è stato il pilota più anziano dei primi tre classificati sia dopo le qualifiche che dopo la gara. Segno che il vento sta cambiando?

Quartararo, Morbidelli, Rins e Vinales sono più giovani di me, ma io ho solo 26 anni. Questo significa che le nuove generazioni sono arrivate al top, a 26 anni però mi sento ancora molto giovane. Non sai mai quando finirà il tuo tempo. Il presente però ha un sapore dolce. Nessuno però può sapere quando finirà la mia serie vincente in MotoGP.

Da parte sua Marc Marquez ha sempre dato l'impressione di voler continuare a correre in MotoGP finché il suo fisico e la sua passione gli daranno la possibilità di proseguire. Quindi è facile aspettarsi una lunga carriera per lui:

Cercherò di restare in MotoGP finché non ci sarà qualcuno che vorrà cacciarmi a calci. Se tieni alte le motivazioni, se non ti fai male ed il tuo corpo è in perfette condizioni puoi correre per molto tempo e arrivare forse sino ai 40 anni. Le vittorie sono la mia motivazione, la mi dipendenza. Se non riesci a vincere allora si soffre.