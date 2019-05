Le parole del portiere dei rossoneri dopo la vittoria di misura in casa della Fiorentina.

di Redazione Fox Sports - 13/05/2019 13:05 | aggiornato 13/05/2019 13:10

Il Milan crede ancora nella qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 in casa della Fiorentina, i rossoneri sono a quota 62 punti insieme alla Roma, a -1 dall'Inter - stasera impegnato col Chievo nel Monday Night - e a -3 dall'Atalanta.

Alla formazione di Gattuso ora non resta che battere Frosinone e SPAL e sperare che i bergamaschi perdano punti contro Juventus o Sassuolo. Emblematiche a tal proposite le parole di Gigio Donnarumma riportate da Il Corriere della Sera:

Speriamo che la Juventus faccia il suo dovere...

Intanto sembra che la Lega, dopo aver accolto la richiesta della Juventus di spostare la sfida con l'Atalanta dalle 15 alle 20.30 per la festa Scudetto, sia orientata a rigettare quella del Milan. Il club rossonero vorrebbe infatti giocare in contemporanea con la Dea e non alle 18 di domenica 19 maggio. Ma il regolamento impone la contemporaneità solo nell'ultima giornata di campionato, quindi tutto lascia pensare che la formazione di Gattuso non potrà beneficiare di nessuno spostamento.