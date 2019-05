La promozione dei giallorossi ha il volto di una società competente e di un tecnico umile dalle idee di gioco innovative. A distanza di 7 anni il Salento riabbraccia la A.

A sette anni dalla sua ultima apparizione in massima serie, il Lecce torna in Serie A. Il Salento riabbraccia il calcio che conta dopo anni bui, costellati da vicende poco chiare e da un fallimento evitato solo per il rotto della cuffia. Lo fa da protagonista, battendo lo Spezia nel match decisivo giocato in un Via del Mare tirato a lucido per l'occasione, davanti a un popolo che non vedeva l'ora di rialzare la testa. E, inoltre, lo fa lasciandosi dietro squadre qualitativamente ben più attrezzate per la promozione diretta come Palermo, Benevento ed Hellas Verona.

Piazza Sant'Oronzo è una bolgia giallorossa e i motivi per cantare a squarciagola l'inno scritto dal gruppo reggae Sud Sound System sono tanti: in primis, perché la città è una delle piazze storiche del calcio italiano e anni di anonimato ne avevano un po' spento la passione. In secondo luogo, il Lecce torna in A con un progetto tecnico ben definito che vede alle sue basi un allenatore bravo e preparato come Fabio Liverani, la cui gavetta è cominciata ai piani superiori prima di - grazie soprattutto a un'umiltà poco comune nel settore - rendersi conto che forse la palestra ideale per crescere sarebbe stata tutt'altra.

Ultima, ma non per importanza, la solidità societaria di un club capace di trasmettere quella tranquillità che i tifosi locali non vivevano dai tempi dei primi anni della gestione Semeraro. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha sempre chiesto che la squadra gettasse il cuore oltre l'ostacolo, impegnandosi a stare vicino al gruppo e a lavorare per migliorarlo ulteriormente qualora ce ne fosse stato bisogno. Il Lecce è un blocco unico, e sono proprio i risultati a dimostrare la qualità del lavoro svolto in questi quattro anni, visto che da neopromossa la squadra ha saputo scalare le tappe chiudendo con più vittorie di tutti (19 contro le 18 del Brescia) e il secondo miglior attacco della Serie B.

La festa di Via del Mare: il Lecce torna in A a sette anni dalla sua ultima apparizione nella massima categoria

Lecce in Serie A: l'importanza di Liverani lo psicologo

In tutto ciò è stato decisivo anche l'apporto di Fabio Liverani. La sua storia da allenatore parte da un'esperienza da dimenticare con il Genoa di Preziosi, quando venne esonerato dopo poche settimane lasciando in eredità un derby vinto, e prosegue nell'inferno inglese del Leyton Orient, squadra sprofondata in pochi anni nell'anonimato della Football League. La sliding door gliela regala la Ternana, che Liverani prende sul fondo della cadetteria e salva dopo una rimonta clamorosa. Il passaggio di proprietà da Longarini all'Unicusano però fa saltare anche la sua panchina, costringendolo a guardarsi attorno per l'ennesima volta.

Durante la scorsa stagione però a bussargli alla porta è il Lecce, che dopo 5 giornate di Serie C è alla ricerca del sostituto di Rizzo. Liverani è il profilo ideale: deve rilanciarsi ma ha idee di calcio ben definite e rimarcate, concede qualcosa in fase difensiva ma in costruzione le sue squadre sono a tratti straripanti. In Salento porta la sua filosofia basata principalmente sul possesso palla e un modulo, il 4-3-1-2, riproposto con continuità quest'anno in Serie B, ma anche le grandi doti di comunicatore che, in una recente intervista trasmessa da DAZN, lo hanno portato a riceve il soprannome di "Strizzacervelli".

In tutto ciò ci ha messo anche un po' del suo. Per esempio, al momento del suo arrivo a Lecce Marco Mancosu giocava fondamentalmente da interno di centrocampo, ma la sua tecnica lì era sprecata a tal punto che Liverani ha pensato di spostarlo nel ruolo di trequartista, dove assieme a Filippo Falco è diventato letale tra le linee.

E che dire del lavoro fatto su Andrea La Mantia, alla sua miglior stagione in carriera? L'ex Pro Vercelli è esploso definitivamente, esaltato da un contesto che gli permette di sfruttare al meglio le proprie doti. Il resto del Lecce è composto da giocatori tatticamente intelligenti, con il giusto mix di qualità e quantità: Tabanelli, Petriccione, Tachsisdis, Calderoni e Lucioni sono solo alcuni dei volti dei protagonisti di questa annata storica, culminata con la più che meritata promozione.

Leccesità al comando: come ricostruirsi un'identità

Quest'ultimo rappresenta la storia nella storia. Squalificato per un anno causa doping, Lucioni si è trovato improvvisamente senza una squadra, fatto fuori dal Benevento col quale aveva esordito in Serie A. Un bel bivio, che avrebbe potuto portarlo alla fine anticipata della carriera. Durante il processo sportivo le sue difese sono state affidate a Saverio Sticchi Damiani. Vi dice qualcosa? Esatto, proprio il presidente del Lecce - di professione avvocato - ha lavorato per Lucioni, diventandone prima amico e poi datore di lavoro.

Sticchi Damiani ha rilevato la società nel 2015 dalla famiglia Tesoro, salvando i giallorossi da un fallimento pressoché certo dopo la caduta vorticosa causata dallo scandalo Calcioscommesse nel 2012. Le sue prime stagioni non sono stata fortunate, visto che il progetto di risalita è durato per ben tre anni a causa degli exploit di Benevento e Foggia. Con Liverani è arrivata la svolta definitiva, ma già in precedenza il lavoro di ricostruzione aveva cominciato a dare i primi frutti. Il numero uno del club ha puntato forte sul concetto di "leccesità", riportando in Salento vecchie glorie come Gennaro Delvecchio e Mauro Meluso a lavorare per una piazza bisognosa di essere riaccesa in qualche modo. Meluso, che oggi svolge il ruolo di direttore sportivo, ha fatto un ottimo lavoro mettendo insieme, mattone dopo mattone, una squadra solida e ben ragionata negli effettivi.

Nell'ultima sessione di mercato il Lecce ha speso solo 1 milione di euro, contrariamente a tutte quelle squadre che ambivano alla promozione diretta, Paermo compreso. Non solo, perché la promozione dei giallorossi va a inserirsi all'interno di un'altra statistica molto interessante: i salentini sono la quinta squadra in quattro anni a fare il doppio salto tra C e A dopo Frosinone, Spal, Benevento e Parma. Un trend interessante che però interessa marginalmente: l'importante, adesso, è mettersi al lavoro per difendere quella categoria persa nel 2012, quando ancora Lecce sognava di diventare una realtà importante del calcio italiano. Oggi, anche sotto spending review, le speranze sono rimaste intatte.