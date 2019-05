Prima di Roma-Juventus l'ex bandiera bianconera ai microfoni di Sky ammette che l'arrivo in nerazzurro del tecnico potrebbe fare bene al club meneghino a livello tattico e caratteriale e non dovrebbe stupire.

di Simone Cola - 13/05/2019 15:46 | aggiornato 13/05/2019 15:51

E se la prossima stagione l'Inter si presentasse ai nastri di partenza con Antonio Conte in panchina? Secondo Alessandro Del Piero non ci sarebbe niente di cui stupirsi, dato che nonostante il fortissimo legame esistente tra la Juventus - storica rivale dei nerazzurri - e il tecnico leccese, l'uomo dei primi due Scudetti dell'attuale ciclo continuato da Massimiliano Allegri, si sta parlando di un grande professionista e di una scelta che potrebbe fare bene a entrambe le parti in causa.

Del Piero, che con Conte ha condiviso lo spogliatoio prima come calciatore (dal 1993 al 2004) e poi nell'ultimo anno in bianconero, quando il leccese era diventato l'allenatore della Vecchia Signora, parla della questione che da tempo infiamma il calciomercato a ridosso di Roma-Juventus: ai microfoni di Sky Sport non nega che la mossa potrebbe stupire data la forte rivalità esistente tra i campioni d'Italia e l'Inter, ma non soltanto sottolinea che il tuto rientrerebbe perfettamente nelle logiche del calcio professionistico, ma in un certo senso benedice il possibile matrimonio.

Conte all'Inter? Dal punto di vista sportivo sarebbe sicuramente strano, visto il suo passato, vederlo sulla panchina nerazzurra. Però stiamo parlando di un grande professionista e di una squadra con grandi potenzialità, e con l'avvento di Marotta non mi sorprenderebbe come mossa. Le premesse per fare molto bene ci sono, la sua rigidità e il suo sistema di gioco potrebbero aiutare l'Inter.

Già compagni di squadra per ben 11 stagioni, Antonio Conte e Alessandro Del Piero si sono ritrovati come allenatore e giocatore nella stagione 2011/2012, l'ultima in bianconero di Pinturicchio.

Inter, Conte piace ancora e Spalletti resta in bilico

L'Inter non ha ancora sciolto i dubbi su chi siederà in panchina in vista di una stagione, la prossima, dove la proprietà Suning si aspetta un ritorno alla lotta per il vertice e miglioramenti rispetto al pur buon campionato appena concluso: il lavoro fatto negli ultimi due anni da Luciano Spalletti è stato buono e sarà sicuramente riconosciuto dalla società, con Marotta che a parole ha già confermato il tecnico toscano. Che a queste però seguano i fatti, e che l'attuale allenatore nerazzurro resti al suo posto davvero, sembra però a molti tutt'altro che scontato.

La società avrebbe infatti da tempo individuato in Antonio Conte l'uomo giusto per tornare al vertice: il pugliese, dopo aver conquistato i primi due Scudetti dell'attuale ciclo juventino, ha infatti fatto molto bene sia con l'Italia che successivamente al Chelsea e sembra avere il profilo giusto, da "sergente di ferro", che potrebbe servire a una squadra troppo spesso vittima del protagonismo di alcuni suoi elementi. Bandiera bianconera, il pugliese non avrebbe problemi a rientrare in Serie A con i nerazzurri: è proprio Sky infatti a ricordare una sua conferenza stampa datata 2013 in cui senza troppi giri di parole sottolineava di essere un professionista e che sarebbe sempre stato il primo tifoso del club allenato, qualunque esso fosse.

Nel calcio siamo dei professionisti, e quindi mai dire mai in tutte le situazioni anche perché ribadisco un concetto che deve essere chiaro: io sono un tifoso della Juve, sono l'allenatore della Juve, ma dovessi allenare il Milan o l'Inter sarei lo stesso. E forse a qualcuno non è chiara questa cosa. Diventerei il primo tifoso del Milan, dell'Inter, della Roma o della Lazio. Io sono un professionista. Io sono il primo tifoso della squadra dove alleno: sono stato il primo tifoso dell'Arezzo, del Siena, dell'Atalanta, del Bari, adesso sono il primo tifoso della Juventus. Un domani sarò il primo tifoso della squadra che allenerò. Questo deve essere chiaro a tutti.

Parole dette in tempi non sospetti e che alla luce delle ultime voci rendono comprensibile il fatto di come l'eventuale accordo tra Antonio Conte e l'Inter, come peraltro sostenuto da uno che di calcio ne ha visto come Del Piero, non dovrebbe sorprendere nessuno e sia tutt'altro che improbabile. Anzi.