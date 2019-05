La showgirl assicura che il futuro del marito sarà ancora a Milano: "Decisione già presa". Poi la stoccata alla società: "All'interno qualcuno non lo apprezza".

13/05/2019

A poche ore da una partita decisiva per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, in casa Inter si parla ancora di Mauro Icardi. L'argomento ha ormai monopolizzato tutta la seconda parte di stagione nerazzurra: tutto è cominciato quando a febbraio, poco prima della trasferta viennese di Europa League, il giocatore si è tirato fuori millantando un misterioso infortunio al ginocchio per non aggregarsi al gruppo.

Il motivo? Probabilmente il centravanti non ha gradito il declassamento da capitano a soldato semplice: la società, visti i continui tira e molla sulla questione rinnovo, ha deciso di togliergli la fascia dal braccio per consegnarla a Samir Handanovic. Al resto ci hanno pensato le continue dichiarazioni di Wanda Nara in diretta tv: la soubrette argentina, ormai ospite fisso a Tiki Taka, ha più volte criticato la dirigenza per come stava gestendo il caso legato al marito, secondo lei innamorato come mai dell'Inter, dell'ambiente e dei suoi tifosi.

Questi ultimi però si sono spaccati in due fazioni: c'è la Curva Nord, che di recente ha ribadito la contestazione verso Icardi tramite comunicati e volantini, e poi ci sono gli altri, quelli schierati in maniera decisamente più morbida e accondiscendente. Wanda Nara nel frattempo continua però ad andare in tv, smuovendo le acque domenica dopo domenica. Durante l'ultima puntata del famoso programma di approfondimento sportivo, la moglie-agente del numero 9 nerazzurro è tornata a parlare del suo assistito.

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è tornata a parlare della situazione legata al marito: secondo la soubrette, il giocatore avrebbe espresso più volte il desiderio di rimanere in nerazzurro

Wanda Nara su Icardi: "Tutti lo vogliono, tranne all'Inter"

Secondo Wanda, Icardi sarebbe ben contento di rimanere all'Inter da qui a molti anni, perché dopo diverse stagioni passate con la fascia al braccio e condite da decine di gol, il feeling con questi colori non si è ancora spezzato. Anzi, è tornato a essere molto saldo:

In tanti continuano a dire che Icardi va via. Non è assolutamente vero: non va da nessuna parte. Capisco che i giornali debbano vendere, ma io il primo giorno di mercato spengo il telefono perché è lui ad aver scelto di rimanere.

Eppure secondo la showgirl le offerte non sarebbero nemmeno mancate. Non è un mistero infatti che, in tempi recenti, per l'ex capitano nerazzurro società come Real Madrid, PSG e Juventus abbiano fatto dei sondaggi approfonditi per capire se e quante possibilità ci fossero di vederlo lasciare l'Inter:

Tutti lo vogliono. I migliori club in circolazione me lo hanno chiesto, gli allenatori sperano di allenarlo. Eppure, da quello che dice Spalletti, sembra che all'Inter qualcuno voglia farlo fuori dall'interno. Conte non lo vuole? Mi sembra strano che un allenatore di peso enorme possa arrivare e dire che non lo vuole....

TUTTI VOGLIONO ICARDI. Ma Icardi vuole solo noiiiiii. Wanda Nara che mi tira su il morale dopo una settimana di giornali con: “Icardi alla Juve”. Basta. Rimane Icardi e rimane tutta la sua famiglia. 💙🖤 @wandaicardi27 @MauroIcardi @Inter @Tikitakacanale5 pic.twitter.com/pgZ5CiSDxy — Gio Fio (@Gio__Fio) May 12, 2019

A margine, va segnalato come nelle ultime ore siano filtrate alcune indiscrezioni direttamente dall'Argentina, secondo le quali la convocazione di Maurito per la prossima Copa America sarebbe abbastanza in dubbio. Che il centravanti non abbia un buon rapporto con l'ambiente dell'Albiceleste è risaputo, basti pensare che in passato - nonostante lo spazio per lui ci fosse - è sempre stato messo ai margini. Sull'argomento Wanda ha glissato, ma i media argentini - da sempre molto attenti alla situazione legata a Icardi - hanno provato a ricostruire gli ultimi fatti.

Dai social della moglie si vede chiaramente che la famiglia si sta preparando per un viaggio in Thailandia. Resta da capire se Icardi ne farà parte: la Serie A finisce il 26 maggio, dopo di che - con la Copa America che comincerà il 14 giugno - bisognerà vedere cosa farà il giocatore. Qualora non dovesse essere chiamato da Scaloni, potrà partire per la vacanza, in caso contrario dovrà invece rispondere subito alla convocazione precludendosi - di fatto - quasi l'intero periodo di riposo estivo.