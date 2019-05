Grasshoppers: giocatori umiliati dai tifosi come in Genoa-Siena

Già retrocessi matematicamente in seconda divisione, i giocatori del club svizzero sono stati costretti a dare le maglie ai tifosi, come successe 7 anni fa in Serie A.

di Alberto Casella - 13/05/2019 13:49 | aggiornato 13/05/2019 14:44

Sei anni fa giocavano i preliminari di Champions League e oggi, matematicamente retrocessi nella seconda divisione svizzera, i giocatori del Grasshoppers hanno dovuto subire la peggiore umiliazione che possa toccare a un calciatore. Circondati da un agguerrito gruppo di ultras, sono stati infatti costretti a levarsi le maglie e consegnarle ai facinorosi, proprio come era accaduto 7 anni fa ai giocatori del Genoa. Un episodio che ha scritto una delle pagine più brutte del calcio di casa nostra e che, evidentemente, ha purtroppo fatto "scuola". Era il 22 aprile 2012, a Marassi si giocava Genoa-Siena e sul risultato di 0-4 per i toscani erano scoppiati alcuni disordini, con gli ultras del Grifone che pretendevano l'ambito trofeo dai loro ex beniamini ormai in piena zona retrocessione. Il motivo? "Siete indegni della maglia" urlavano i più scalmanati. Molti giocatori se la levarono e finirono multati dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ma ormai il dado era tratto e nulla poteva più essere come prima. Genoa: i disordini del 2012 Grasshoppers: le maglie ai tifosi come in Genoa-Siena Nemmeno nella civile e certamente più distaccata Svizzera, come dimostrano i fatti di ieri. Il Grasshoppers, va detto, è il club più titolato di Svizzera - 27 titoli nazionali e 19 Coppe di Svizzera rappresentano i record della Confederazione per quanto riguarda il calcio - e i suoi tifosi sono abituati bene. Sulla loro panchina si sono seduti in passato allenatori del calibro di Ottmar Hitzfeld e Leo Beenhakker, fra gli altri, e numerose sono state le partecipazioni alle competizioni europee, con tanto di semifinale di Coppa Uefa raggiunta nella stagione 1977-78. Dopo aver vinto l'ultimo campionato nel 2003 e l'ultima coppa nazionale sei anni fa, le Cavallette hanno cominciato un lento declino, culminato con la retrocessione ormai matematica di questa stagione, la seconda della loro storia, a 70 anni di distanza dalla prima. Ecco, dunque, che ieri, sul campo del Lucerna, i loro tifosi hanno deciso di emulare quelli del Genoa e hanno invaso il terreno di gioco, pretendendo e ottenendo la consegna delle maglie. A nulla è valsa la mediazione del portiere e capitano degli zurighesi Heinz Lindner: gli ultras sono stati irremovibili e hanno pure costretto l'arbitro a sospendere definitivamente l'incontro. Die Partie gegen den Grasshopper Club wurde beim Stand von 4:0 für den FCL abgebrochen. GC-Fans platzierten sich nach dem vierten Tor am Spielfeldrand und verunmöglichten eine Weiterführung des Spiels. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch wieder informieren. pic.twitter.com/q77pTZ6oh8 — FC Luzern (@FCL_1901) May 12, 2019 Sorprende che anche la civile Svizzera si sia dunque dovuta inchinare alla prepotenza degli ultras, pochi mesi dopo che un episodio simile aveva destato scalpore anche in Germania, dove un paio di tifosi si erano fatti consegnare la fascia da Benjamin Stambouli, capitano di uno Schalke 04 in crisi. Almeno nel calcio, insomma, tutto il mondo è paese.