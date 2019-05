Il presidente rossoblù ci va giù duro dopo la sconfitta della Sampdoria: "Al primo gol dell'Empoli ho spento la TV". Rincara la dose il dg Perinetti: "Risultato prevedibile".

di Luca Guerra - 13/05/2019 10:48 | aggiornato 13/05/2019 10:52

Al Genoa non l'avevano nascosto. Dopo la sconfitta per 2-1 nell'anticipo delle 15 del sabato al Mapei Stadium contro l'Atalanta, i calciatori e mister Cesare Prandelli hanno fatto il tifo per la Sampdoria nella sfida che ha visto i blucerchiati ospitare domenica pomeriggio l'Empoli. La ragione? La speranza di tenere a distanza i toscani, avversari diretti per la salvezza.

Speranze vanificate dal risultato del campo. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli ha trovato a Marassi la prima vittoria esterna nella Serie A 2018/2019 grazie alle reti di Farias e Di Lorenzo, con tabellino completato dal centro dell'1-2 realizzato su rigore dal solito Fabio Quagliarella. Il successo di Genova ha permesso all'Empoli di salire a quota 35 punti in classifica, a una sola distanza dal Genoa, che ora vede lo spauracchio della retrocessione molto vicino.

Il ko dei cugini doriani contro l'Empoli non è stato ben digerito nell'ambiente del Genoa. Con una squadra che ha vinto una sola partita nelle ultime 12 (2-0 sulla Juventus lo scorso 17 marzo, ndr) la dirigenza rossoblù aveva confidato nella possibilità che la Sampdoria riuscisse a fermare Caputo e compagni. Il commento del presidente genoano Enrico Preziosi, intercettato dai microfoni di Primo Canale, non ha bisogno di interpretazioni.

La partita è stata una buffonata, al primo gol dell'Empoli ho spento la TV.

Se il massimo dirigente del Genoa non ha avuto peli sulla lingua, lo stesso si può dire per il direttore generale del club, Giorgio Perinetti. Che con toni più pacati ha ribadito il concetto:

La vittoria dell'Empoli l'avevo immaginata.

Dichiarazioni che rivelano un nervo scoperto in casa Genoa: il timore che la Sampdoria, ormai priva di obiettivi di classifica, potesse prendere sottogamba l'impegno contro l'Empoli. Partita che nei fatti si è rivelata equilibrata per almeno un'ora di gioco, quando il gol del vantaggio toscano firmato da Diego Farias ha fatto saltare il tappo. Dall'altra parte l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo non ci sta e dopo il ko ha ribadito il massimo impegno messo in campo dai suoi, non nascondendo la sua amarezza per il risultato: