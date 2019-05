EA Sports lancia ufficialmente la tornata d'apertura di TOTS: prima uscita dedicata a tutti i giocatori incisivi ma mai entrati nella Squadra della Settimana.

di Massimiliano Rincione - 13/05/2019 07:55 | aggiornato 13/05/2019 12:00

Cosa hanno in comune Marc-Andre ter Stegen, Toby Alderweireld, Thiago Alcantara, Allan, Zlatan Ibrahimovic e Sergio Busquets? Niente, ci direte, a parte il fatto di essere dei grandi calciatori. In realtà questi nomi sono soltanto alcuni dei prescelti per il primo Team of the Season di FIFA 19! Come vi abbiamo già spiegato in passato, infatti, la prima tornata di TOTS era scritto che prevedesse - come già occorso negli anni scorsi - una squadra formata da giocatori davvero incisivi durante l'annata, ma mai entrati nelle grazie della Squadra della Settimana.

Tra i tanti nomi presenti in questa squadra se ne possono trovare alcuni davvero molto importanti: si passa dai già citati Alderweireld e ter Stegen a Stones e Thiago, le cui carte base possono già vantare un overall altissimo in FIFA 19. Si prosegue con sorprese stagionali come Nicolas Tagliafico, decisivo nel sorprendente Ajax di quest'anno, Aaron Wan-Bissaka e Tanguy Ndombele.

Completano il quadro alcuni veterani dal palmares importante come Joao Moutinho, Emre Can, Niklas Sule e Sergio Busquets. Spazio anche ai campionati minori tra titolari, panchina e tribuna, con Oscar che viene inserito nell'11 principale di questo primo Team of the Season di FIFA 19. Per l'Eredivisie, invece, fanno testo Steven Bergwijn e André Onana, a cui si aggiunge l'ex ragazzo prodigio Martin Odegaard e il già citato Nicolas Tagliafico.

FIFA 19: Martin Odegaard, in foto, è ufficialmente parte del primo Team of the Season. Per ottenere la sua carta, però, bisognerà completare una Sfida Creazione Rosa.

FIFA 19: l'elenco del TOTS Most Consistent but Never IF

Sono 24, dunque, i membri di questo primo Team of the Season di FIFA 19, che raccoglie giocatori di tutte le età e di tutti i campionati per lanciare col botto uno degli eventi più attesi da tutti i videogiocatori del mondo. Di seguito, dunque, vi lasciamo l'elenco completo dei Most Consistent but Never IF.