Europa League, l'arbitro di Chelsea-Arsenal sarà Rocchi

L'arbitro italiano è stato scelto per dirigere la sfida del prossimo 25 maggio tra Blues e Gunners. I guardalinee saranno Meli e Manganelli, mentre al VAR ci sarà Irrati.

di Redazione Fox Sports - 13/05/2019 11:25 | aggiornato 13/05/2019 15:30

Non solo Sarri, Emerson, Jorginho e Zappacosta. In finale di Europa League ci sarà ancora un po' di Italia. A rappresentarla l'arbitro Gianluca Rocchi, designato come fischietto della sfida Chelsea-Arsenal, in programma a Baku il prossimo 25 maggio

A comunicarlo è stata la Uefa sui propri canali ufficiali. Ad assistere il fischietto di Firenze saranno Meli e Manganelli in qualità di guardalinee, Daniele Orsato come quarto uomo e Massimiliano Irrati al VAR coadiuvato da Marco Guida e dai polacchi Szyomon Marchiniake Pawel Sokolnicki.

Arbitro internazionale dal 2008, in questa stagione Rocchi ha diretto sei partite di Champions. Nel 2010 ha vestito i panni del IV uomo nella finale di Europa League Atletico Madrid-Fulham, idem nel 2017 per Ajax-Manchester United. Questa sarà quindi la prima finale di Europa League per lui, che nel 2017 si è però tolto la soddisfazione di fischiare durante la Supercoppa europea tra Manchester United e Real Madrid.