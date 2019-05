Il club ha comunicato al portiere costaricano che la prossima stagione intende puntare su Courtois. Dove andrà il 32enne che con i Blancos ha vinto 3 Champions League?

di Alberto Casella - 13/05/2019 21:20 | aggiornato 13/05/2019 21:38

I primi scricchiolii li aveva sentiti quando l'estate scorsa il Real Madrid aveva scandagliato il mercato e alla fine aveva acquistato non uno, bensì due portieri. Non esattamente un chiaro segnale di fiducia incondizionata per Keylor Navas.

Ma lui, a fare la figura del sottovalutato ci aveva fatto ormai il callo. A vestire la maglia numero 1 dei Blancos ci era arrivato soltanto nel 2014, a 27 anni e mezzo, dopo uno strepitoso Mondiale fra i pali della sua Nazionale, il Costa Rica. E sì che alla Casa Blanca lo avevano sott'occhio da tempo, visto che in Spagna ci giocava già da quattro stagioni, fra Albacete e Levante.

Ma il portiere col profilo da guerriero azteco non ha mai fatto una piega, nemmeno quando nel 2015 Florentino stava per venderlo al Betis nell'ambito di un largo giro di cessioni di estremi difensori che a Madrid avrebbe dovuto portare De Gea. Non se ne fece nulla, però, lui rimase e in pochi anni è diventato uno dei portieri più vincenti della storia del club.

Ma un anno di convivenza con Thibaut Courtois, mentre Lunin è stato mandato a farsi le ossa al Leganes, è stato difficile e alla lunga probabilmente dannoso per entrambi, oltre che per il club. Uno di voi due è di troppo, devono aver pensato a Chamartin, così hanno passato la patata bollente a Zidane.

Il tecnico francese è sempre stato uno strenuo difensore di Keylor, che bene o male gli ha portato nei guantoni anche 3 Champions League fra le altre cose, ma ora si è dovuto inchinare alla ragion di stato e, come rivela Marca, ha dovuto assumersi la grana di comunicare al portiere costaricano che non rientra più nei piani della società e lo ha invitato a trovarsi una destinazione gradita per il prossimo mercato.

Zidane è sempre stato un sostenitore di Keylor Navas

Le possibili destinazioni

Mica facile come compito per l'azteco triste: la maggior parte delle Grandi d'Europa hanno sistemato la guardiania dei pali proprio l'estate scorsa e non sono molte quelle rimaste sguarnite, ancora meno quelle in grado di accollarsi un ingaggio come quello di Navas che al Real Madrid guadagna intorno ai 5 milioni all'anno. In Spagna, per dire, Barcellona e Atletico Madrid sono a posto, mentre l'unica porta aperta potrebbe essere quella del Valencia, dove Neto, se da un lato potrebbe offrire meno garanzie in caso di Champions League, dall'altro influisce anche decisamente meno sul bilancio del club.

La destinazione più probabile, se il portiere accettasse di non giocare la Champions League, potrebbe essere l'Arsenal: le altre nobili d'Inghilterra hanno i pali ben garantiti, mentre i Gunners hanno incassato più gol persino del Newcastle. Il ritiro di Cech e la non eccelsa affidabilità di Leno, insomma, potrebbero aprire a Keylor le porte della Premier League.

Il resto sono solo, almeno al momento, illazioni e nulla più: dal Besiktas che con Karius non è messo benissimo, alla Cina, fino alla "fantascienza" di casa nostra: uno come Navas, per esempio, potrebbe fare comodo alla Roma, ma Pallotta dovrebbe mettere meno al portafoglio, visto che i tre portieri giallorossi messi insieme guadagnano la metà del costaricano. La stessa Atalanta se andasse in Champions difficilmente potrebbe pensare di affrontarla con i soli Gollini e Berisha, ma con i 5 milioni di Keylor, Percassi ci paga il Papu, Ilicic, Zapata e Pasalic.