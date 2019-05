Il debutto della nuova maglia della Juventus non è stato fortunato. Allo Stadio Olimpico la formazione di Allegri ha perso 2-0 contro la Roma. A decidere il match sono stati Florenzi e Dzeko, entrambi a segno nel finale del secondo tempo. Nel post-partita ha parlato un ex giocatore di bianconeri e giallorossi, Zibi Boniek, che ai microfoni di "Radio anch'io sport" si è soffermato sulle nuove casacche juventinie:

Sembra la divisa di una contrada del Palio di Siena, mi ricorda anche l'Ascoli di Rozzi. In tutta sincerità non mi piace. Da ex juventino, a me piace la maglia tradizionale, quella di una volta. Con queste maglie i giocatori sembra pure tutti più piccoli. Ormai si fa tutto per apparire, è una questione di sponsor, per vendere nuove magliette