Il direttore sportivo dei bavaresi è drastico: "Non sappiamo ancora se Kovac resterà l'anno prossimo. Se dovessimo perdere la Bundesliga sarebbe un disastro".

di Franco Borghese - 13/05/2019 11:09 | aggiornato 13/05/2019 17:14

La situazione si complica. Per il presente e anche per il futuro. Il Bayern Monaco si giocherà la Bundesliga all'ultima giornata. Era dal 2009-10 che il campione di Germania non si decideva all'ultimo turno. I bavaresi hanno due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e grazie alla migliore differenza reti (+17 rispetto ai gialloneri) possono permettersi di pareggiare.

Piccolo problema: il Bayern Monaco dovrà giocare contro l'Eintracht Francoforte, vera rivelazione del campionato che deve assolutamente vincere per provare ad agganciare l'ultimo posto utile per andare in Champions League. In queste condizioni i bavaresi (ai quali mancano giocatori importanti come Neuer e James Rodriguez) potrebbero anche perdere.

Non un caso se a Monaco, in questi giorni, la pressione sta aumentando sempre di più. C'è tensione in città, c'è tensione nel club. Il futuro di Niko Kovac è in forte dubbio. Il tecnico non ha mai convinto pienamente, anche se la società non lo ha cacciato nemmeno quando i punti di distacco dal Borussia Dortmund erano nove. Gli hanno permesso di finire la stagione, ma non per questo è scontato che sarà lui l'allenatore della prossima stagione. E nemmeno il trionfo in Bundesliga vale la conferma al 100%.

Bayern Monaco, Salihamidzic avverte Kovac: "Senza il titolo sarebbe una stagione di merd*"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco,Brazzo Salihamidzic, durante una trasmissione televisiva della ZDF ha spiegato come il club abbia intenzione di riflettere sul futuro. Kovac non ha convinto perché in alcune partite il Bayern è sembrato troppo timoroso:

I fatti dimostrano che Kovac ha pieno sostegno da parte del club, comunque vedremo se resterà anche l'anno prossimo. In Champions League, per esempio, abbiamo sbagliato contro il Liverpool perché non abbiamo giocato in maniera offensiva, abbiamo avuto paura. Ed è l'allenatore a mostrare la strada, la squadra fa quel che il tecnico le dice...

La valutazione su Kovac prescinde quindi dai risultati, che pure potrebbero non essere tanto negativi: il Bayern Monaco potrebbe infatti vincere sia la Bundesliga che la Coppa di Germania (giocherà il 25 maggio la finale contro il Lipsia). C'è però anche evidentemente il pericolo di finire la stagione senza titoli, eventualità che in società preoccupa eccome, come conferma lo stesso Salihamidzic:

Se vinciamo il campionato la stagione è da 8+. Se non vinciamo la Bundesliga è una stagione di mer**.

Perché a Monaco non sono abituati a non vincere, figuriamoci se accettano di perdere. E la situazione, a 90 minuti dalla fine è particolarmente complicata.