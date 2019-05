La vettura dell'equipaggio Hyundai si è ribaltata più volte uscendo di strada: escluse lesioni per i due membri.

di Redazione Fox Sports - 12/05/2019 10:38 | aggiornato 12/05/2019 10:43

Grande spavento per Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul durante la fermata del WRC 2019 in Cile: l'equipaggio belga è infatti stato protagonista di un brutto incidente quando la loro vettura è uscita di strada dopo essersi ribaltata più volte.

L'equipaggio era al momento terzo nella classifica generale e la loro vettura è andata fuori pista cappottando. Fortunatamente pilota e co-pilota sono rimasti illesi come spiegato da un comunicato della Hyundai.

Sia per Neuville che per Gilsoul sono state infatte escluse lesioni e fratture e i due dovrebbero tornare regolarmente in pista per il prossimo appuntamento del WRC 2019, cioè il Rally del Portogallo in programma dal 30 maggio al 2 giugno.