Bourabia ovviamente non ha preso bene la decisione come tutti i suoi compagni, che hanno protestato con veemenza ma nulla ha fatto cambiare idea al direttore di gara che ha mimato il gesto della maglietta e ha applicato semplicemente il regolamento. Che forse però è troppo severo.

Was this really a second yellow card #TorinoSassuolo pic.twitter.com/HaZVWg4ddS

Il giocatore neroverde ha portato in vantaggio i suoi ma ha subito preso il secondo giallo per la sua esultanza.

