Nole batte Thiem dopo due tie-break e si qualifica per la finale dove lo aspetta il talento greco che ha sconfitto Nadal.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 12/05/2019 10:03 | aggiornato 12/05/2019 12:07

Novak Djokovic ha battuto Dominic Thiem dopo due tie-break per 7-6 (7-2) 7-6 (7-4) dopo due ore e mezzo nella prima semifinale del Madrid Mutua Open qualificandosi per la sua terza finale nel torneo spagnolo dopo quelle vinte contro Rafael Nadal nel 2011 e contro Andy Murray nel 2016. Il fuoriclasse di Belgrado non disputava una finale sulla terra battuta dall’edizione 2017 degli Internazionali d’Italia

Grazie a questo successo Djokovic conduce per 6-2 negli otto scontri diretti con Thiem, che si era imposto nelle ultime due sfide disputate sulla terra battuta al Roland Garros 2017 e a Montecarlo nel 2018.

Thiem, due volte sconfitto in finale alla Caja Magica di Madrid, si è portato subito in vantaggio di un break salendo sul 3-1 nel primo set. Nel sesto game Djokovic ha realizzato il controbreak con un dritto inside-in ai vantaggi dopo aver rimontato da uno svantaggio di 30-40. Djokovic ha salvato due palle break nel nono game con un rovescio e una prima vincente. Il primo set si è deciso al tie-break dove Djokovic si è imposto per 7-2 dopo aver entusiasmato il pubblico con un colpo spettacolare sul 4-1.

Djokovic batte Thiem e va in finale a Madrid

Tennis, Madrid: Djokovic batte Thiem e va in finale

Thiem ha conquistato il primo break del secondo set nel sesto game portandosi in vantaggio per 4-2, ma nel game successivo è arrivato l’immediato controbreak di Djokovic con un passante di rovescio. Djokovic ha piazzato il break nell’undicesimo game per il 6-5 dopo quattro errori commessi da Thiem, ma ha perso il servizio nel dodicesimo game dopo aver commesso il primo doppio fallo della partita.

Nel secondo tie-break Djokovic si è portato in testa per 2-0, ma Thiem ha rimontato vincendo tre punti di fila. La partita si è decisa nell’ottavo punto quando Djokovic ha realizzato il mini-break grazie ad un doppio fallo di Thiem. Il serbo ha concluso la partita al primo match point dopo un errore di rovescio di Thiem. In caso di vittoria nella finale Djokovic eguaglierebbe il record di 33 titoli nei tornei Masters 1000 detenuto da Nadal.

Ho giocato la mia migliore partita sulla terra battuta di questa stagione contro uno dei migliori giocatori al mondo su questa superficie. Dominic ha giocato un torneo eccezionale a Barcellona e ha battuto Federer a Madrid dopo una partita incredibile. Ho cercato di tenere i nervi saldi e giocare al meglio quando serviva davvero.

Nella partita per il titolo Novak Djokovic giocherà contro il vincitore delle ultime Next Gen ATP Finals di Milano Stefanos Tsitispas, che ha superato il cinque volte trionfatore di Madrid Rafael Nadal per 6-4 2-6 6-3 al quarto match point dopo 2 ore e 34 minuti. Tsitsipas ha salvato 11 delle 16 palle break in tutto l’incontro.

Il giovane greco ha raggiunto la seconda finale in un torneo Masters 1000 dopo quella persa con Nadal alla Rogers Cup di Toronto nello scorso Agosto. L’ateniese disputerà la seconda finale in due settimane consecutive dopo il successo di Estoril di sette giorni fa. In questa stagione ha vinto anche a Marsiglia, ha perso la finale di Dubai contro Roger Federer ed è arrivato in semifinale all’Australian Open. Grazie a questa vittoria Tsitsipas salirà al settimo posto del Ranking ATP.

Nel primo set Tsitsipas ha strappato la battuta a Nadal due volte ma il maiorchino ha recuperato entrambi i break portando il punteggio in parità sul 4-4. Tsitsipas ha messo a segno il terzo break nel nono game e ha salvato una palla break nel decimo game. Nadal ha vinto gli ultimi quattro game del secondo set con due break consecutivi.

Tsitsipas ha vinto tre game consecutivi con due break volando sul 5-2 guadagnandosi la chance di servire per il match, ma Nadal ha recuperato uno dei due break. Tsitsipas ha concluso la partita al decimo game con il terzo break al quarto match point.

Questa vittoria significa tutto per me. Ho giocato una delle mie migliori partite di quest’anno. È una sensazione indescrivibile.

Bertens vince il titolo di Madrid battendo Halep in finale

La ventisettenne olandese Kiki Bertens ha battuto la romena Simona Halep per 6-4 6-4 nella finale del WTA Premier Mandatory di Madrid aggiudicandosi il più importante torneo della sua carriera nella sua seconda finale consecutiva nella capitale spagnola. Bertens è diventata la prima giocatrice a vincere il torneo di Madrid senza mai perdere un set in una settimana straordinaria, nella quale ha battuto anche Anastasjia Sevastova, Katerina Siniakova, Jelena Ostapenko, Sloane Stephens e Petra Kvitova (contro la quale aveva perso la finale della passata edizione).

Grazie al successo di Madrid Bertens sale al quinto posto del ranking mondiale. La bionda olandese ha conquistato il nono titolo della sua carriera su undici finali disputate. Halep non è riuscita a vincere il torneo madrileno per la terza volta in carriera dopo i due successi consecutivi del 2016 e del 2017. Se avesse vinto la finale la tennista romena sarebbe salita al primo posto del Ranking WTA superando Naomi Osaka.

Nel primo set Halep si è portata in vantaggio per 4-2 grazie ad un break. Bertens ha recuperato con un controbreak che le ha permesso di pareggiare il conto sul 4-4. Bertens ha messo a segno una striscia vincente di 12 punti su 14 che le ha permesso di vincere il primo set per 6-4.

Bertens ha iniziato il secondo set con un break e si è portata sul 2-0. Halep ha pareggiato il conto sul 2-2 con un controbreak nel quarto game. L’olandese ha strappato di nuovo la battuta nel quinto game dopo un errore di diritto della romena. Bertens ha salvato una palla break sul 4-3 prima di concludere la partita al terzo match point nel decimo game.

Sono davvero orgogliosa di questa vittoria. Dopo ogni titolo provi sempre molte emozioni. Ho giocato un grande tennis.

Intanto “Re” Roger Federer torna a giocare gli Internazionali d’Italia dopo tre anni di assenza. Davvero una splendida notizia per gli appassionati di tennis italiani che potranno vedere da vicino il 20 volte campione Slam al Foro Italico. Il torneo romano è sempre stato stregato per il Maestro svizzero che ha disputato quattro finali ma non è mai riuscito a sollevare al cielo il trofeo degli Internazionali d’Italia. Ci andò molto vicino nel 2006 quando perse in cinque set contro Rafa Nadal al termine di una delle più belle partite nella storia della rivalità tra il tennista di Basilea e il maiorchino. Federer è legato all’Italia perché vinse il primo dei suoi 101 tornei al Palalido di Milano nel 2001. Da ragazzo trascorreva le sue vacanze estive in Liguria insieme alla famiglia

A Roma non gioca dal 2016 quando perse contro Dominic Thiem. Il debutto è fissato per Mercoledì quando giocherà il match di secondo turno contro il vincente tra il Next Gen statunitense Frances Tiafoe e il portoghese Joao Sousa prima di un possibile match di terzo turno contro Borna Coric. Se dovesse andare avanti potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas o Fabio Fognini nei quarti di finale e Dominic Thiem o Rafa Nadal in semifinale. Federer ha annunciato la notizia in un video sul suo profilo Instagram nel quale ha salutato i suo fans italiani.