Il Napoli passa a Ferrara al termine di una partita vibrante. Decisivi i gol di Allan e Mario Rui, per la Spal rete su rigore di Petagna. Prestazione super di Meret.

di MarcoValerio Bava - 12/05/2019 20:05 | aggiornato 12/05/2019 20:10

Non era una partita con una posta in palio rilevante perché al fischio d'inizio dell'arbitro Abbattista il Napoli era già sicuro del secondo posto in classifica, mentre la Spal aveva ormai messo al sicuro la permanenza in Serie A. Nonostante ciò è stata una partita apprezzabile per ritmi e qualità di alcune giocate. Il Napoli ne esce vittorioso grazie alle reti di Allan e Mario Rui che sfruttano due disattenzioni di una Spal comunque coraggiosa e che forse avrebbe meritato il pareggio.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato, giocato con attenzione da entrambe le formazioni e senza particolari occasioni, a parte un assolo di Younes che si conclude con un destro fuori di poco. Molto più vibrante il secondo tempo con il Napoli che passa subito in vantaggio con Allan e rischia anche di raddoppiare, ma quando Semplici mette in campo le tre punte inserendo Antenucci ecco che i suoi cominciano a spingere e prima devono fare i conti con un super Meret, poi trovano il pari con Petagna su rigore.

Le emozioni però sono ancora tante e con un bell'uno-due tra Callejon e Mario Rui gli azzurri di Ancelotti si riportano avanti. La Spal non ci sta e sfiora il pari con Antenucci e Jankovic ma in entrambe le occasioni è prodigioso Meret che nega alla sua ex squadra la gioia di portare a casa un altro risultato di prestigio contro una grande. Vince dunque il Napoli che sale a quota 76 in classifica. La Spal rimane al decimo posto con 42 punti.

Serie A, le pagelle di Spal-Napoli

Spal (3-5-2): Viviano 6; Cionek 5,5 (88' Jankovic), Vicari 5,5, Bonifazi 6; Lazzari 6,5, Murgia 6, Missiroli 6 (31' Schiattarella 5,5), Valoti 6 (72' Antenucci 6,5), Fares 5,5; Floccari 6,5, Petagna 7. All. Semplici 6

Napoli (4-2-3-1): Meret 7,5; Malcuit 6, Luperto 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6,5; Allan 7, Fabian Ruiz 5,5; Callejon 6,5 (90' Gaetano sv), Zielinski 5,5 (83' Ghoulam sv), Younes 6,5 (64' Verdi 5,5); Milik 6. All. Ancelotti 6,5

I migliori

Allan 7

Gioca un primo tempo praticamente da difensore centrale in una sorta di terzetto completato da Koulibaly e Luperto. Ordinato e intelligente, anche se il ruolo non è esattamente il suo. Nella ripresa si sgancia per la prima volta e segna il suo gol numero uno in questo campionato. Nello stadio in cui aveva realizzato la sua ultima rete. Rete di pregevole fattura, al termine di un'azione delle sue. Evidentemente la Spal lo ispira.

Petagna 7

Sigla il suo gol numero 15 in questa Serie A. È il suo record personale, una soddisfazione perché di lui si diceva che facesse giocare bene le proprie squadre, ma segnasse troppo poco. In questa stagione invece è diventato anche bomber. È freddo dal dischetto e corona una partita fatta di grandi movimenti, di letture tattiche importanti, di sacrificio. Con lui la Spal ha trovato un tesoro e lui a Ferrara l'ambiente ideale.

Meret 7,5

Vive il ritorno a Ferrara da grande protagonista tra ottime parati e rischi importanti. Ha talento e qualità e questo è noto. È molto giovane e quindi pure un po' incosciente e lo si vede quando serve Fabian Ruiz di spalle a pochi passi dal limite dell'area, facendolo rimontare da Antenucci su cui però poi compie una grande parata. Si ripete sullo stesso Antenucci (che era in offside) e Floccari. Strepitoso al 91' sulla fiondata di Jankovic. Sfiora anche il rigore con cui Petagna riporta la Spal in parità.

I peggiori

Fares 5,5

Era uno degli osservati speciali del match perché radio mercato lo indica come un possibile obiettivo estivo del Napoli, ma l'esterno mancino ex Verona non incanta. Dalla sua parte la Spal spinge poco, meno di quanto non faccia a destra con Lazzari, ma soprattutto va spesso in difficoltà perché la catena Malcuit-Callejon funziona bene e lui fatica a contrastarne fisicità e qualità.

Vicari 5,5

Se la deve vedere con Milik che non è certo un cliente comodo, lui spesso ne soffre tecnica e fisico, ma nel complesso tiene. Non è però reattivo quando deve andare in pressione sulla progressione di Allan che può calciare una prima volta, sul secondo tentativo si fa saltare troppo facilmente dal movimento del centrocampista che può così piazzare la palla del vantaggio del Napoli.