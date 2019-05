Serie A, le pagelle di Roma-Juventus:

Il terzino della Roma batte Szczesny con un tocco da trequartista. Bis di Dzeko (suo l'assist dell'1-0), ma è Mirante la "Joya" di Ranieri: miracoli su Cuadrado e Dybala.

0 condivisioni

di Carlo Roscito - 12/05/2019 22:34 | aggiornato 12/05/2019 22:38

Non era la sua serata, lo è diventata a dieci minuti dalla fine. È Florenzi a spostare il posticipo della 36esima giornata di Serie A dalla parte della Roma. E dire che il terzino destro fino a quel momento stava soffrendo le discese sulla sua fascia di Spinazzola. Il giallorosso sblocca il match con un tocco sotto, poi ci pensa Dzeko a chiudere i giochi durante i minuti di recupero.

Anche quella del bosniaco, una prestazione dal doppio volto: opaco fino all'azione dell'1-0 (suo l'assist), leader nel finale di partita. La Juventus si lecca le ferite per non essere riuscita a finalizzare le tante occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo.

Merito di Mirante, che compie almeno due parate fenomenali per sbarrare la strada a Cuadrado e Dybala. La squadra di Ranieri arriva all'intervallo con il pari in tasca solo grazie al suo portiere, diventato titolare negli ultimi turni di campionato al posto di Olsen. I suoi interventi si riveleranno decisivi al triplice fischio.

52 Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Juventus - Serie A 2018/2019-foto-53

Chiudi 1 di 52

Serie A, le pagelle di Roma-Juventus:

ROMA (4-3-3): Mirante 7,5; Florenzi 7, Manolas 6, Fazio 6,5, Kolarov 6; Pellegrini 5,5 (dal 67' Cristante 6), Nzonzi 6,5, Zaniolo 5; Kluivert 5,5 (dal 78' Under 6,5), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 6,5.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 5,5 (dall'84' Cancelo sv), Caceres 5,5, Chiellini 6,5, Spinazzola 6; Emre Can 6, Pjanic 5,5 (dal 71' Bentancur 5,5), Matuidi 6,5 (dall'84' Alex Sandro sv); Cuadrado 5, Dybala 5,5, Ronaldo 6. All.: Allegri 6.

I migliori

Antonio Mirante, prodigioso contro la Juventus: un miracolo su Cuadrado e un altro su Dybala

Mirante 7,5

La corte dei Mira…nte. Miracoli su miracoli, se la Roma resta in piedi nel primo tempo è solo per merito suo. Lascia a bocca aperta Cuadrado e Dybala, li stoppa quando stavano già esultando: il primo murato d’istinto (su un tiro quasi a porta vuota), il secondo con la mano destra, su un pallone indirizzato all’incrocio. Antonio è la “Joya” di Ranieri anche quando devia sul palo un’altro tiro dell’argentino. Ha rubato il posto a Olsen. Contro la Juve, alla sua nona presenza in questa Serie A, si è capito il perché.

Florenzi 7

Non sembrava la sua serata, puntato fin dai primi minuti di gara da Spinazzola. Poi però c'è quello scavetto a 10' dalla fine che permette alla Roma di passare avanti: è un tocco da trequartista, altro che terzino destro. Primo gol in carriera contro la Juventus, il terzo nella Serie A 2018-2019. Ha scelto la serata giusta.

Dzeko 7

Un assist e un gol, tutto nel finale. E dire che fino al filtrante per Florenzi era stato stretto nella morsa di Caceres e soprattutto Chiellini. Ha aspettato il momento più caldo del posticipo per diventare bollente e sciogliere la Juventus.

Matuidi 6,5

Bella prova del francese, che inizia la sua partita con una verticalizzazione intelligente per Emre Can: l'azione non si trasforma nel vantaggio bianconero solo per "colpa" di Mirante. Recupera un'infinità di possessi ed è preciso palla al piede, permettendo alla Juventus di distendersi in ripartenza quando la Roma si fa trovare scoperta. Sicuramente il migliore tra i centrocampisti bianconeri in campo.

I peggiori

Cristiano Ronaldo punta Nicolò Zaniolo: serata sotto tono, quella del centrocampista della Roma

Zaniolo 5

Non riesce a entrare in partita. Tocca pochi palloni, viene messo in mezzo dal movimento costante dei giocatori della Juve, Emre Can e Matuidi giocano nel suo stesso ruolo eppure spesso sono gli uomini più avanzati di Allegri. Ricorre al fallo tattico per fermare un contropiede di Cuadrado, si becca giustamente il cartellino giallo.

Cuadrado 5

Mirante si supera, ma è anche vero che lui gli dà una mano a fare bella figura. Poteva calciare con maggiore convinzione sull’assist perfetto di Emre Can. Avrebbe messo in discesa la partita. La sua, resta in salita fino al novantesimo. Dopo quell'errore non ha altre occasioni per fare male ai giallorossi.