Programma di gare ridotto nella SBK di Imola, con Johnny Rea su Kawasaki che trionfa nella Superpole Race, battute le Ducati di Davies e Bautista. La troppa acqua in pista induce la Race Direction ad annullare le restanti corse.

di Mirko Colombi - 12/05/2019 19:24 | aggiornato 12/05/2019 19:29

Pioggia fu ad Imola SBK, con programma di gare e palinsesti anneganti nell'acqua. Le previsioni meteo non hanno smentito le promesse. La domenica del Santerno è iniziata con qualche goccia, poi è diventata una doccia. Fredda. Specialmente per il pubblico pagante, che aveva molte aspettative nella gara "lunga" del pomeriggio e voleva assistere alla piccola 300. I tifosi si sono dovuti accontentare della Tissot Superpole Race di 10 passaggi ed hanno visto la corsa completa della classe Supersport 600, vinta da Krummenacher con la Yamaha.

Forte del successo ottenuto ieri, Rea ha fatto sua pure la manche sprint, nella quale ha dominato nuovamente. Il nordirlandese e la sua Kawasaki ufficiale erano - indubbiamente - i più in palla sulla pista Enzo e Dino Ferrari. Scattato forte dalla prima casella, Johnny non ha effettuato nemmeno un sorpasso. Con uno stile di guida ideale al tracciato ed un ritmo non sostenibile dagli altri, il numero 1 è fuggito. Sino alla vittoria. Bravissimo lui, eccellente la ZX-10RR, una moto non ancora da pensionare.

Difficoltà, invece, per la Panigale V4 R. Ieri Bautista le ha prese da Rea e Davies ha accusato problemi tecnici. Oggi stesso copione, con la differenza che Chaz ha visto il traguardo. Terzo lo spagnolo leader del mondiale, sul podio dopo il compagno di squadra ed il Cannibale in trionfo. Cannibale che, va detto, era uno dei pochi piloti a voler correre sul bagnato. La fame di Johnny non si è calmata con due vittorie su altrettanti partenze. Anzi, una eventuale terza affermazione avrebbe per lui rappresentato un ricco banchetto dai sapori SBK, consumato proprio in casa Ducati.

SBK Official SBK di Imola con pioggia e gara due annullata

SBK, Imola bagnata, Ducati (e Bautista) fortunati

Stilando un rapido bilancio ed abbozzando una semplice considerazione, potremmo dire che lo sconfitto vero di Imola sia Jonathan Rea. Il motivo dell'affermazione è presto spiegata: il campione qui al Santerno era il più forte e la sua Kawasaki Ninja la più competitiva tra le moto al via. I due successi ottenuti tra ieri e stamani non placano la fame di rivalsa del Cannibale, che voleva vincere anche in gara due. Un tris secco avrebbe messo in ginocchio il morale dei ducatisti, costretti a rincorrere proprio nel giardino di casa.

Venticinque punti più altri dodici fanno ventisette. Ma Rea voleva il bottino pieno. Consapevole delle difficoltà di Alvaro, il numero 1 cercava l'en plein, che avrebbe avuto un doppio significato. Una classifica piloti più racchiusa ed un messaggio a Borgo Panigale: per i conti finali io e la mia Ninja siamo ancora in lizza. "Bau Bau" oggi non mordeva, il tracciato era una novità per lui, che faticava molto nelle chicane lente ed in staccata, specialmente in discesa.

Detto questo, le quotazioni di Bautista non sono in calo. Il pilota del team Aruba resta il primo nome della graduatoria, ma il vantaggio è diminuito. Inoltre, psicologicamente. Alvaro sa che Rea è ancora vivo e ben determinato a complicargli la vita, magari continuando a martellare nel round di Jerez, pista amica dello spagnolo ex MotoGP. Il resto del plotone ha lottato con il coltello tra i denti, contendendosi le posizioni di rincalzo. Yamaha si conferma terza forza, BMW continua a migliorare, le vecchie Honda fanno ciò che possono, aspettando il nuovo modello 2020. Non abbiamo dimenticato Melandri, in una crisi da approfondire separatamente.

SBK Official Davies meglio di Bautista nella domenica di Imola SBK

Pioggia sul Santerno e deja vu servito ai fans

Quanto accaduto oggi ha ricordato la SBK di Imola stagione 2005, nella quale l'australiano Corser fece suo il secondo mondiale. Il tutto fu deciso in una domenica partita con il cielo grigio e finita in lacrime. Pioggia e gioia, ecco l'immagine che racconta il trofeo alzato al cielo da Troy, con il team Suzuki Alstare in una festa da finale di Champions Leauge. L'annullamento di gara due imposto da un nubifragio senza precedenti chiuse i conti in anticipo. Quel giorno pioveva più forte ed intensamente di oggi, ma le ostilità sono state cessate ugualmente. Senza alcun titolo SBK da assegnare.

Imola SBK, ordine d'arrivo Tissot Superpole Race

REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1'45.896 284,4 1'45.307 282,2 DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 2.141 2.141 1'45.727 286,7 1'45.180 285,9 BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.864 4.723 1'46.482 281,4 1'46.081 283,7 VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.817 3.953 1'46.841 276,4 1'46.794 279,3 LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.212 3.395 1'47.280 277,1 1'46.306 277,1 HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 14.522 0.310 1'47.077 272,2 1'46.288 277,8 RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.484 5.962 1'47.145 279,3 1'47.169 277,8 SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 20.764 0.280 1'47.276 277,8 1'46.358 278,5 TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.957 0.193 1'47.711 275,7 1'46.844 277,1 REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 25.917 4.960 1'47.860 274,3 1'46.599 280,0 BRIDEWELL GBR Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 26.820 0.903 1'48.133 271,5 1'48.743 275,7 ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 31.698 4.878 1'48.811 281,4 1'47.418 280,7 CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 32.716 1.018 1'48.262 268,8 1'47.073 272,2 BARBERA ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.097 1.381 1'48.387 270,2 1'48.254 274,3 RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 36.049 1.952 1'48.043 272,9 1'48.783 277,8 KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 36.371 0.322 1'48.648 274,3 1'48.290 274,3 MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 40.673 4.302 1'48.824 275,7 1'47.222 277,1 DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 10 42.406 1.733 1'49.470 270,9 1'49.084 268,8

Classifica piloti