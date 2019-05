Un 2-0 importante per la Roma che alimenta le speranze Champions League: i giallorossi hanno battuto la Juventus campione d'Italia e si sono riavvicinati al quarto posto, per la soddisfazione di Claudio Ranieri.

Il tecnico dei capitolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine della partita e si è detto soddisfatto della vittoria della sua Roma. Che vuole portare al quarto posto prima di andare via nella prossima stagione.

Sono soddisfatto, c'è voluto un grande Mirante ma noi dobbiamo continuare a crederci. Io ho firmato fino a giugno e poi me ne andrò, penso solo a lavorare. Io non voglio si pressi troppo in alto, la Juventus ci ha messo in difficoltà quando è uscita. Rimanere da dirigente alla Roma? No, io sono un allenatore e voglio fare questo. Ho detto di no a questa offerta.