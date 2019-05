La squadra di Guardiola vince in rimonta a Brighton e conquista il titolo con un punto in più del Liverpool: in Champions Chelsea e Tottenham. Retrocedono Huddersfield, Fulham e Cardiff.

di Daniele Rocca - 12/05/2019 18:28 | aggiornato 12/05/2019 18:32

La corona della Premier League rimane sulla testa del Manchester City. Non riesce la missione sorpasso al Liverpool nell'ultima giornata: i Reds battono il Wolverhampton (2-0) senza troppa fatica, ma non basta per la conquista del titolo. I Citizens, dopo essere passati in svantaggio a Brighton, ribaltano il risultato grazie ad Aguero, Laporte, Mahrez e Gundogan.

La Premier League si chiude con il Manchester City a quota 98 punti e il Liverpool che ha chiuso a 97. Nessuno ha tenuto il passo delle due super potenze inglesi: conquistano la qualificazione alla prossima Champions League sia Chelsea che Tottenham, chiudendo terza e quarta. In zona Europa League ci sono Arsenal e Manchester United.

I verdetti definitivi dipenderanno anche dagli esiti delle finali di FA Cup e proprio dell'attuale edizione dell'Europa League. I Gunners infatti sperano di ottenere un pass per la Champions vincendo il trofeo a Baku il prossimo 29 giugno. Sono tre i club a retrocedere in Championship: Huddersfield, Fulham e Cardiff. Al loro posto Norwich, Sheffield e la vincente dei playoff.

Getty Images Pep Guardiola (48 anni)

Premier League, tutti i verdetti: Manchester City campione d'Inghilterra

È durato appena 20 minuti il sogno del Liverpool. Dopo il gol di Mané è arrivato anche il vantaggio del Brighton a illudere i tifosi dei Reds. Ma la reazione del Manchester City è stata immediata: prima il sinistro di Aguero, poi il colpo di testa di Laporte. Tutto nel giro di 10 giri d'orologio. Mahrez e Gundogan nella ripresa hanno chiuso il discorso, regalando ai Citizens il sesto titolo nella loro storia.

Una lotta punto a punto per tutta la stagione. Per 32 volte è cambiata la capolista del campionato. Alla fine a spuntarla è Pep Guardiola, che batte il collega Jurgen Klopp di appena una lunghezza. Non è bastata la striscia positiva più lunga della Premier League per vincere il titolo: 13 risultati utili consecutivi per il Liverpool. A festeggiare però è il City, per il secondo anno consecutivo.

Champions League

Non solo Manchester City e Liverpool. Oltre alle contendenti per il titolo, che da settimane si erano assicurate un posto nell'Europa che conta, sono due club di Londra a strappare il pass per la prossima Champions League. È bastato un pareggio a Chelsea e Tottenham, rispettivamente contro Leicester (0-0) ed Everton (2-2), per chiudere al terzo e quarto posto.

C'è ancora speranza per l'Arsenal. La squadra di Emery ha concluso il campionato al quinto posto, ma in caso di vittoria in finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri avrebbe garantita la partecipazione alla Champions 2019-2020. Se i Gunners dovessero trionfare a Baku il prossimo 29 maggio sarebbero cinque le squadre di Premier nella prossima edizione.

Europa League

Il regolamento parla chiaro. Entrano in Europa League la quinta classificata, in questo caso l'Arsenal, e le vincenti di League Cup e FA Cup. Nel caso in cui le vincenti delle due coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato, al loro posto si qualificheranno la sesta in campionato ed eventualmente la settima.

La prima coppa è stata già vinta dal Manchester City che, battendo ai rigori in Chelsea, ha liberato il posto europeo ai cugini del Manchester United. La seconda verrà assegnata sabato prossimo con la finale tra la squadra di Guardiola e Watford. Se gli Hornets dovessero vincere la FA Cup sarebbero di diritto ai gironi di Europa League, altrimenti sarà il Wolverhampton, arrivato settimo in campionato, ad accedere al secondo turno preliminare della competizione europea.

Retrocesse e Promosse

Non è servita l'ultima giornata. Era già tutto deciso in fondo alla classifica, con le tre squadre retrocesse da almeno una settimana in Championship. Sono Huddersfield, Fulham e Cardiff: il club gallese, prima di abbandonare la Premier League, si è tolto la soddisfazione di battere il Manchester United con la doppietta di Mendez-Laing.

Dalla seconda divisione sono sicure della promozione già due squadre: il Norwich City, che ha vinto il campionato con 94 punti conquistati, e lo Sheffield United. Quattro club invece si stanno giocando l'ultimo posto attraverso i playoff: le semifinali sono Derby County-Leeds United e West Bromwich-Aston Villa. Solo una salirà nella massima serie.