Premier League, la gioia di Guardiola: "È il titolo più difficile"

Pep esulta dopo il successo del suo Manchester City: "Il Liverpool ci ha stimolati a vincere sempre".

12/05/2019 20:29 | aggiornato 12/05/2019 20:34

Il Manchester City è campione d'Inghilterra, al termine di un bellissimo duello ad alta quota con il Liverpool. E per Pep Guardiola è la soddisfazione più grande di questa stagione, festeggiata dopo il 4-1 rifilato al Brighton.

Guardiola commenta la vittoria del Manchester City in Premier League

Il tecnico spagnolo ha commentato la sua felicità ai microfoni di Sky Sports, lodando i Reds per essere stati degli avversari degni e definendo questa Premier League il trofeo più difficile che ha conquistato.

Se tieni una media da 100 punti normalmente tendi a calare, ma il Liverpool ci ha costretto a vincere sempre: è stato il titolo più complicato della mia carriera. Per vincerlo non ci potevamo permettere di perdere mai un punto. Una vittoria incredibile.

L'ennesima vittoria per Guardiola che ha già spiegato di non voler lasciare il Manchester City nella prossima stagione, in cui spera di potersi ripetere in Premier League e chissà, andare ancora più avanti in Champions.