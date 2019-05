Dura giusto due match il regno da campionessa di Thug Rose, che stava comunque conducendo l'incontro. Vincono anche Volkanovski e Cannonier.

di Massimiliano Rincione - 12/05/2019 14:44 | aggiornato 12/05/2019 15:55

Il regno da campionessa di Rose Namajunas è già finito. Una delle fighter più toste sia sul piano fisico che sul piano mentale viene piegata da uno slam pazzesco di Jessica Andrade, che in casa propria conquista la cintura pesi paglia della promotion più importante del mondo delle MMA. UFC 237 che ha visto, però, la brasiliana imporre sì la sua forza fisica, patendo al contempo la grande classe tecnica dell'avversaria: lo spessore della boxe di Thug Rose, infatti, aveva portato quest'ultima a rendere l'occhio sinistro della neo-campionessa alquanto malconcio, con la Namajunas che ha anche cercato la kimura sia sul primo che sul secondo - quello decisivo, per chiarirci - slam della brasiliana.

A proposito, fughiamo da subito ogni dubbio: lo slam di Andrade, e parliamo del secondo perché sul primo non ci sono assolutamente dubbi, è regolare al 100%. Il tutto è da interpretarsi legittimo grazie all'arco dorsale della Namajunas, che non viene proiettata in spike - stile piledriver alla Undertaker, se avete dimistichezza con la WWE - 12-6 con testa direttamente schiantata dall'alto verso il basso in posizione esattamente verticale. Inoltre, come spiegato da Alex Dandi in telecronaca live su DAZN, lo slam è da considerarsi azione difensiva in quanto a protezione di un tentativo di submission da parte della Namajunas, che ha quindi subito la proiezione della Andrade che, soltanto in caso di offesa, avrebbe potuto suscitare qualche dubbio in fase d'azione. Proprio l'arco dorsale dell'ormai ex campionessa ha reso legale, oltre che sportivamente fatale, l'urto per Rose che ha anche lasciato intendere come la cintura rappresentasse un peso, lanciando anche dei segnali per quanto riguarda un ipotetico ritiro dalle MMA.

Corey what’s up! No my friend that is not a spike. Any throw with an arc, lift can be brought down in any fashion. Rose held onto kimura grip. A spike is a 12-6 motion feet up/head down where you control your opponent. Think tombstone/pile-driver. Thank you hope you’re well. https://t.co/NzAun3vjoy — Marc Goddard (@marcgoddard_uk) May 12, 2019

Dura 4 minuti e 47 secondi il co-main event, con Anderson Silva che porta a casa un altro brutto infortunio alla gamba dopo quello occorso quasi 6 anni fa nel rematch con Chris Weidman. Poco da dire su Silva, leggenda delle MMA e tra i campioni più dominanti della storia UFC, che ha ancora il guizzo del fenomeno ma che, vuoi per le troppe battaglie e vuoi per l'età che avanza, si trova a fare i conti con un fisico che non tiene più botta come in passato. Cade anche José Aldo, che contro un Alexander Volkanovski troppo più fresco e pimpante di lui può solo che abdicare in quello che dovrebbe essere - salvo sorprese - il suo penultimo incontro nell'ottagono. Aldo che è risultato essere veramente troppo attendista, patendo anche il controllo a parete dell'avversario e, soprattutto, una maggiore incisività anche in fase di striking. Vittorie veramente ottime, infine, per Laureano Staropoli e Irene Daldana, che si sbarazzano rispettivamente di Thiago Alves e Bethe Correia. Bonus Fight of the Night per Jessica Andrade e Rose Namajunas, mentre il premio Performance of the Night vanno alla già citata neo-campionessa e Warley Alves, che nella preliminary card ha steso il connazionale Sergio Moraes.

MMA: il dolore di Anderson Silva dopo il low kick di Jared Cannonier, che gli è costato un brutto infortunio.

MMA, UFC 237: i risultati

Poco da segnalare tra i preliminari, se non la già citata vittoria prima del limite di Warley Alves e la caduta di Minotouro Antonio Rogerio Nogueira, che finisce KO contro Ryan Spann in due minuti e pochi spiccioli. Perde anche l'ex vittima sacrificale di Valentina Shevchenko Priscila Cachoeira, sconfitta da Luana Carolina ai punti. Di seguito, comunque, i risultati della main card.

Catchweight 141 libbre: Irene Aldana batte Bethe Correia per sottomissione (armbar) a 3:24 del terzo round

Pesi welter: Laureano Staropoli batte Thiago Alves per decisione unanime

Pesi piuma: Alexander Volkanovski batte José Aldo per decisione unanime

Pesi medi: Jared Cannonier batte Anderson Silva per TKO (low kick) a 4:47 del primo round

Pesi paglia, titolato: Jessica Andrade batte Rose Namajunas (c) per KO (slam) a 2:58 del secondo round, diventando la nuova campionessa pesi paglia UFC

Keep ya head up @rosenamajunas 🙏🏼 You made it to the special league - League of the #UFCCHAMPIONS ✊🏼 it stays 4ever — Joanna Jedrzejczyk (@joannamma) May 12, 2019