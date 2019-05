MMA, Bellator 221: Pitbull supera Chandler, Lima batte Page

Grandi incontri nella main card di Bellator MMA. L'antagonista di UFC sembra voler assottigliare presto le differenze fra promotion.

1 condivisione

di Giovanni Bongiorno - 12/05/2019 19:19 | aggiornato 12/05/2019 19:23

Bellator MMA, giunto alla sua card numerata 221, ha offerto uno spettacolo - specie nel co-main event e nel main event - per nulla inferiore alle card numerate UFC e, proprio nel caso di ieri notte, a UFC 237. Dopo aver visto Tywan Claxton battere James Bennett per TKO al secondo round nella divisione pesi piuma, Jake Hager superare T.J. Jones in quella dei pesi massimi per sottomissione e A.J. McKee mantenere la propria imbattibilità grazie ad una decisione unanime contro Pat Curran in un match al limite delle 155 libbre, i due eventi principali hanno deliziato il pubblico.

Douglas Lima (31-7) ha affrontato finalmente Michael Venom Page (14-1). Lima è stato senz'altro l'avversario più duro mai affrontato da Page e i due si sono accolti vicendevolmente in maniera estremamente rispettosa, marziale, nel senso classico del termine. Page, dopo il match, ha addirittura dichiarato che Lima è stato l'unico con cui avrebbe accettato in maniera così serena una sconfitta. Con questa vittoria, il brasiliano arriva nella finale del torneo Bellator.

Il main event invece ha dato la possibilità a Patricio Pitbull Freire (29-4), fratello minore di Patricky (già sconfitto da Chandler), di diventare campione di due divisioni di peso simultaneamente dopo Ryan Bader in Bellator. Freire ha colto in maniera adeguata la chance, battendo in maniera veloce Michael Chandler (19-5), vera e propria leggenda nella gabbia Bellator MMA.

Michael "Venom" Page durante un incontro di boxe

Bellator MMA, Freire supera Chandler e diventa campione dei leggeri, ma è Lima a regalare il momento più incredibile

Il primo round fra Michael Page e Douglas Lima sembrava voler dar ragione, alla fine di tutto, al fighter inglese. Page però non ha mai combattuto per cinque riprese in gabbia, mentre il Fenomeno brasiliano è ben conscio delle difficoltà cui si va incontro in un match della durata di 25 minuti. Ex campione dei pesi welter Bellator MMA, Lima è sulla strada della redenzione e per riottenere il tanto agognato titolo deve uscire a testa alta dal torneo dei pesi welter. Intanto, con una prestazione guardinga ed estremamente intelligente, ha guadagnato la finale del torneo.

La stance tipicamente laterale e pericolosa in ottica di affondi verticali e footwork che è propria di Michael Page ha dettato ritmo e colpi principali nel corso del primo round. L'inglese non pare aver mai perso la bussola ed ha dominato la prima ripresa senza apparenti difficoltà sul piano dello striking. Lima, dal canto suo, conservativo ed attento, è riuscito a non subire particolari colpi, rimanendo composto e cercando il range giusto per affondare. Verso la fine del primo round si è dovuto accontentare di un takedown messo a segno. Non particolarmente efficace poi da terra, The Phenom ha visto i suoi polsi bloccati dalle mani dell'inglese e non ha potuto superare la sua guardia chiusa, riuscendo a centrarlo con pochi colpi in ground and pound.

Nei primi 30 secondi del secondo round è successo di tutto: senza un ritmo particolarmente forsennato, ma sempre grazie ai movimenti non ortodossi, Page ha vinto uno scambio raggiungendo il suo avversario al mento. Per un attimo il brasiliano è parso in difficoltà, ma ha riacquistato velocemente compostezza.

Poco dopo, Page è entrato nel suo range d'attacco e Lima non si è fatto pregare: ha sfoderato il suo marchio di fabbrica, il low kick al polpaccio, per togliere l'appoggio a Page, che è crollato; poi lo ha raggiunto con un montante al mento, spegnendogli la luce. I successivi colpi in ground and pound sono stati superflui.

Lima diventa così il primo uomo a battere nelle MMA Michael Page, raggiungendo così anche la finale del torneo pesi welter, ad un passo dal raggiungimento dell'obiettivo. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match fra Rory MacDonald e Neiman Gracie.

Nel main event poi vi è stata la risoluzione a tutte le ostilità fra Patricio Freire, già campione dei pesi piuma e Michael Chandler, ormai ex campione dei pesi leggeri che aveva già battuto in maniera schiacciante il fratello di Patricio Freire, Patricky. I due non si amano e non hanno mai mancato di farlo notare: nel corso di ogni press conference, di ogni occasione utile, hanno sempre mostrato reciproca antipatia.

Dopo l'inaspettato tocco dei guanti, i due iniziano a combattere. Freire, con una stance bassa che espone le gambe, ma che favorisce i colpi di rientro con le braccia, Chandler anche lui basso, ma in maniera molto più moderata, pronto a scattare sul piede posteriore in caso di combinazione o eventuale raffica. Dopo qualche scambio che non sembrava particolarmente efficace per nessuno dei due contendenti, i due hanno provato ad approcciare dimezzando le distanze: è stata la fortuna di Patricio che, dopo appena un minuto, ha trovato un ottimo colpo dietro l'orecchio di Chandler, mentre quest'ultimo si abbassava per raggiungerlo al corpo. Piegatosi, Freire lo ha assalito iniziando a colpirlo in ground and pound e per un attimo Chandler è parso privo di sensi, con le braccia stese, senza tentare una difesa efficace. Al terzo colpo subito, pare aver riacquistato i sensi ed essere tornato a difendersi, ma è troppo tardi: l'arbitro aveva già interrotto l'incontro.

Chandler non si è lamentato nel post-intervista particolarmente: ha detto di non avere scuse, che anche lui ha vinto match in maniera simile in carriera e che sono le regole di questo sport, oltre ad asserire in maniera classica che tornerà più forte. Una promessa che, per un fighter tre volte campione Bellator come Michael Chandler, è debito. Intanto Patricio Freire si gode il momento e le sue due cinture. È lui il nuovo champ-champ Bellator.