I colchoneros salutano lo storico capitano, pareggiano con il Valencia e festeggiano il secondo posto. Vince il Barcellona, perde invece il Real Madrid mentre il Valencia si avvicina alla Champions. Girona quasi retrocesso.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 12/05/2019 20:43 | aggiornato 12/05/2019 20:45

Penultima giornata in Liga, con tanti verdetti ancora da scrivere e tutte le gare giocate in contemporanea. Delle dieci partite in programma, la più interessante è stata sicuramente quella del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Siviglia, sia perché gli andalusi si giocavano il quarto posto ma soprattutto per il congedo di Diego Godin ai suoi tifosi. Il difensore uruguaiano, diretto all'Inter, ha guidato per l'ultima volta la difesa del Cholo, e le lacrime versate nella giornata di Madrid sono state tante.

Il risultato finale dice 1-1, con il gol di Sarabia a rispondere al vantaggio Colchoneros firmato Koke. Archiviato comunque il discorso secondo posto per i padroni di casa, con il Real Madrid che chiuderà terzo. All'Anoeta i Blancos crollano: nonostante il primo gol in Liga del talentino Brahim Diaz, la Real Sociedad vince 3-1 e rimane vicina alla zona Europa League.

Al Camp Nou invece è andata in scena la sfida tra Barcellona e Getafe. Da una parte la squadra di Valverde, depressa dopo la storica rimonta subita dal Liverpool in Champions League; dall'altra invece una formazione, quella di Pepe Bordalas, che in Champions sogna di andarci l'anno prossimo per la prima volta nella propria storia. Alla fine hanno vinto i blaugrana grazie al terzo gol stagionale di Arturo Vidal e a un autogol, ma grandi sorrisi non se ne vedono. Il 25 maggio, contro il Valencia, l'occasione di consolarsi vincendo la Copa del Rey.

Vidal ringrazia il Camp Nou dopo la rete firmata nel match di Liga con il Getafe

Liga, i risultati della 37esima giornata

Al quarto posto, a 90 minuti dal termine, balza il Valencia di Marcelino. Sfruttando le frenate di Getafe e Siviglia, infatti, i murcielagos si portano in zona Champions rimontando l'Alaves, passato in vantaggio con Navarro, con le reti di Soler, Santi Mina e Gameiro. Essendo a pari punti con gli uomini di Bordalas ma in vantaggio negli scontri diretti, basterà fare risultato pieno in casa del già salvo Valldolid.

In zona Europa League si mantiene l'Atheltic Bilbao, vittorioso a San Mames contro il Celta Vigo e saldo al settimo posto. Seguono Real Sociedad ed Espanyol, che hanno comunque pochissime chance di sorpassare i baschi, impegnati a Siviglia nell'ultimo turno.

Te echaremos de menos San Mamés 🏟, hasta la temporada que viene 🔴⚪ 👋#AthleticClub pic.twitter.com/TnQPzt7Apd — Athletic Club (@AthleticClub) May 12, 2019

Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, colpo salvezza decisivo del Valladolid in casa del Rayo Vallecano (già in Segunda): causa la contemporanea sconfitta del Girona con il Levante, la squadra di Sergio Gonzalez è certa di rimanere in Liga. Stesso destino per il Villarreal che batte l'Eibar grazie ad Ekambi e pone fine ad un stagione piena di sofferenze. Rimangono dunque in lotta il già citato Girona, praticamente spacciato, e il Celta Vigo a cui basterà un pareggio in casa contro il già retrocesso Rayo.

Athletic Bilbao v Celta Vigo 3-1

Atletico Madrid v Siviglia 1-1

Leganes v Espanyol 0-2

Valencia v Deportivo Alaves 3-1

Villarreal v Eibar 1-0

Barcellona v Getafe 2-0

Girona v Levante 1-2

Rayo Vallecano v Real Valladolid 1-2

Betis v Huesca 2-1

Real Sociedad v Real Madrid 3-1

La classifica della Liga