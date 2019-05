Il tecnico parla alla vigilia della partita col Chievo: "Il mio futuro non deve andare a condizionare i giocatori: dobbiamo vincere".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/05/2019 14:40 | aggiornato 12/05/2019 15:28

Questa è stata una delle settimane più difficili per Luciano Spalletti da quando siede sulla panchina dell'Inter e non per i risultati della squadra, quanto per l'ombra di Antonio Conte che è sempre più vicino alla sua panchina.

Spalletti parla alla vigilia di Inter-Chievo

L'attuale tecnico del Biscione ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di lunedì sera contro il Chievo e l'argomento sul suo futuro è stato inevitabilmente quello più discusso dell'intero intervento dell'allenatore.

Se i giornali scrivono da mesi che non sarò più in panchina è perché hanno i loro buoni motivi, avranno qualcuno che gli dice le notizie. Ma non sposta nulla sul nostro obiettivo, i giocatori pensano all'Inter e basta. Non si concentrano sulla prossima stagione ma a questa.

La partita di domani sarà molto tesa per via dei risultati di Atalanta, Milan e Torino. Ma Spalletti non pensa che giocare il lunedì sera andrà a condizionare la prestazione dei calciatori dell'Inter contro i clivensi.