L'ex commissario tecnico della Nazionale è sempre più vicino ai nerazzurri: pronto per lui un contratto di 4 anni.

12/05/2019 18:42 | aggiornato 12/05/2019 19:00

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore dell'Inter. Dopo le tantissime indiscrezioni di calciomercato che si sono ricorse in queste ore, l'accordo fra l'ex commissario tecnico della Nazionale e il club è stato raggiunto.

Raggiunto l'accordo fra Conte e l'Inter

Secondo la ricostruzione di Gianluca Di Marzio, il tecnico e l'Inter avrebbero raggiunto un'intesa di massima che non è ancora ufficiale soltanto per i tempi tecnici necessari a finalizzarla. Il contratto che il leccese firmerà coi nerazzurri potrebbe essere di 4 anni, quindi fino al 2023.

Un investimento molto importante da parte della società milanese che non solo garantirà a Conte un ingaggio importante ma dovrà anche spendere molto per liberare Spalletti e il suo staff (circa 30 milioni di euro). Si tratta quindi di un vero e proprio colpo di calciomercato pagato come un giocatore di prima fascia, ma l'Inter non bada a spese per Conte con l'obiettivo di tornare a vincere.