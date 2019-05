Inter, rivoluzione in attacco sul calciomercato: scatto per Dzeko

Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e i giallorossi non vogliono perderlo a zero, quindi contano di monetizzare mettendo sul calciomercato il loro numero 9. L'offerta dei nerazzurri è di circa 12 milioni di euro mentre la richiesta è di 20, con i rapporti fra le due società che mettono il Biscione in vantaggio sul PSG, altra pretendente.

In casa Inter cresce l'attesa per l'arrivo di Antonio Conte, sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del club nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. L'approdo del leccese a Milano potrebbe essere il primo passo di una rivoluzione di calciomercato a cui dovrebbe partecipare anche Edin Dze ko.

