Gli ospiti passano in vantaggio dopo mezz'ora con Bourabia, subito espulso per essersi alzato la maglia esultando. Pareggia il Toro con Belotti, poi Lirola riporta avanti i suoi. Sengna Zaza e poi ci pensa ancora il Gallo con una fantastica rovesciata a dare i 3 punti ai granata.

Torino-Sassuolo è stato il lunch match valido per la 36ª giornata di Serie A . I Granata sono arrivati alla gara dell'Olimpico dopo il pareggio nel derby di Torino contro la Juventus, ottenuto all'Allianz Arena per 1-1 nel turno scorso. I neroverdi, invece, hanno pareggiato 2-2 l'ultima gara di campionato, al Mapei Stadium contro il Frosinone, ed hanno già raggiunto e superato la quota salvezza.

