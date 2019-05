La diretta live della gara di Formula 1 a Barcellona con tutti gli aggiornamenti.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 12/05/2019 14:54 | aggiornato 12/05/2019 15:23

Formula 1, GP Spagna 2019: diretta live della gara

7/66 - Leclerc si è avvicinato a Vettel, che perde contatto da Verstappen. I piloti Mercedes allungano in testa.

3/66 - Hamilton leader della corsa con 1"8 su Bottas, sempre terzo Verstappen davanti ai piloti Ferrari. Sesto Gasly, precede Grosjean e Magnussen. Intanto Raikkonen è finito indietro a causa di un errore, è terzultimo.

2/66 - Hamilton ha messo circa 2" tra sé e Bottas.

LAP 2/66



Dream start for @LewisHamilton as he passes his team mate to take the early lead 👀#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/eLehEpkjYJ — Formula 1 (@F1) May 12, 2019

1/66 - Alla partenza è Hamilton a prendersi la prima posizione! Vettel attacca Bottas, ma poi deve desistere e viene passato pure da Verstappen. Quinto Leclerc, sesto Gasly.

15:10 - Parte il formation lap!

15:05 - Inizia il conto alla rovescia ormai per l'inizio del giro di formazione, che precede lo start effettivo della corsa. Saranno 66 i giri da percorrere.

14:55 - Mancano 15 minuti all'inizio della gara di Formula 1 in Spagna. Le monoposto sono schierate sulle griglia di partenza, i piloti si stanno concentrando prima dello start. Da segnalare la presenza di Neymar e Dani Alves, calciatori del PSG ed ex Barcellona, presso il circuito.

Neymar e Dani Alves ospiti del GP di Spagna della Formula 1 a Barcellona

F1, riepilogo dopo le qualifiche di Barcellona

Si avvicinano le 15:10, orario nel quale scatterà la gara del Gran Premio di Spagna 2019 della Formula 1. A partire dalla pole position è Valtteri Bottas, che nelle qualifiche del sabato ha rifilato oltre 6 decimi al compagno Lewis Hamilton. Un distacco importante e inatteso, dato che siamo abituato a vedere i piloti Mercedes sempre molto vicini a livello cronometrico. Ad ogni modo, sono loro due i candidati alla vittoria finale della corsa. Le prove libere hanno evidenziato che hanno il passo migliore e che la W10 è la monoposto più veloce di questo weeekedn a Barcellona.

Salvo sorprese, dunque, dovremmo assistere ad una nuova doppietta Mercedes: sarebbe la quinta consecutiva in altrettante gare del campionato 2019 di Formula 1. Nonostante il nuovo motore e gli aggiornamenti di aerodinamica portati, la Ferrari continua a non essere all'altezza. La SF90 soffre sempre le curve a bassa velocità, perdendo molti decimi nell'ultimo settore del circuito di Montmelò. Sebastian Vettel (terzo in griglia) e Charles Leclerc (quinto) speravano di poter essere maggiormente competitivi, invece dovranno probabilmente stare attenti ai driver della Red Bull per le posizioni immediatamente alle spalle della coppia Bottas-Hamilton. Max Verstappen scatta dalla quarta casella ed è sempre un avversario tosto. Il suo compagno Pierre Gasly, sesto nelle qualifiche, ha voglia di giocarsela dopo i primi GP difficili e qualche critica ricevuta.

Interessanti le prestazioni del team Haas, che sembra la quarta forza del fine settimana catalano e che piazza i propri piloti Romain Grosjean e Kevin Magnussen in quarta fila. Non bene l'Alfa Romeo nelle qualifiche: Kimi Raikkonen parte dalla tredecisima casella e Antonio Giovinazzi dalla diciottesima. Sulla C38 dell'italiano è stato sostituito il cambio, pertanto è stata attuata la solita penalizzazione prevista dal regolamento. Da segnalare che Nico Hulkenberg parte dalla pit-lane, dato che Renault durante le qualifiche ha sostituito l'ala anteriore danneggiata da un incidente in Q1 con un'altra di specifica diversa. Il suo compagno Daniel Ricciardo scatta tredicesimo, anche lui penalizzato (tre posizioni dopo l'incidente di Baku con Daniil Kvyat).