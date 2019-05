Il portiere rossonero si sfoga dopo la vittoria con la Fiorentina: "Ero abituato, si discuteva sempre del mio ingaggio. Voglio solo stare tranquillo".

di Redazione Fox Sports - 12/05/2019 08:30 | aggiornato 12/05/2019 08:30

L'1-0 firmato da Calhanoglu in casa della Fiorentina mantiene vive le speranze del ritorno in Champions League per il Milan, a 3 punti dall'Atalanta quarta a due giornate dalla fine di questo campionato. Nel dopo partita ha parlato anche Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma si sfoga dopo Fiorentina-Milan

Il portiere rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato con soddisfazione il risultato arrivato dal Franchi, ma nell'intervista si è voluto togliere anche qualche sassolino dalla scarpa.

Dovevamo dare il massimo per superare il momento negativo e ci siamo riusciti: ora dobbiamo lottare per la Champions. È strano che da un po' di tempo non si parli di me. Mi ero abituato a sentire commenti sul mio stipendio e sul mio contratto, voglio solo stare tranquillo e spero di portare il Milan al quarto posto. Superare l'estate dell'anno scorso è stata dura, ora mi sento più forte.

Un piccolo sfogo per Donnarumma che è stato protagonista sicuramente di un'annata positiva dopo i singhiozzi della scorsa stagione. E ora come tutto il Milan ha un solo obiettivo: giocare la prossima edizione della Champions League.