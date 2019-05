La squadra di Ten Hag, in campo quattro giorni dopo la batosta di Champions, rialza la testa e batte in rimonta gli uomini di Advocaat. Con la contemporanea sconfitta del PSV, il titolo è ormai cosa fatta.

di Michele Pedrotti - 12/05/2019 14:29 | aggiornato 12/05/2019 16:33

A un secondo dalla gloria, a un secondo da una finale di Champions che sarebbe stata leggendaria. Ma l'Ajax di Ten Hag, dopo la clamorosa beffa firmata Lucas Moura, deve immediatamente rimettere la testa sulla Eredivisie. Bastano infatti due vittorie per tornare a vincere il campionato, considerando che la differenza reti con il PSV, impegnato in contemporanea in casa dell'AZ Alkmaar e primo a pari punti con i lancieri, è nettamente favorevole (81 contro 71). E il titolo di campione d'Olanda, da queste parti, manca dal 2014.

Nella penultima giornata è ospite l'Utrecht, saldamente al quarto posto e dunque pronto a giocarsi i playoff per accedere ai preliminari di Europa League. Dopo una partenza shock per via del gol di Boussaid, Huntelaar e company si divertono facendo quattro gol agli avversari e regalandosi il 99% del titolo. Il PSV, infatti, perde la sua sfida ad Alkmaar, e non basterebbe un miracolo per riportare la Eredivisie ad Eindhoven.

Nella prossima giornata, infatti, i lancieri saranno ospiti del De Graafschap (dove tre anni fa persero incredibilmente il campionato) mentre la squadra di Van Bommel ospiterà l'Heracles, ma la banda Ten Hag avrà la possibilità di gestire 14 gol di differenza reti. Un vantaggio a dir poco abissale.

Van De Beek segna il 2-1 e bacia lo stemma del suo Ajax

Eredivisie, rimonta Ajax nel primo tempo

Neanche il tempo di iniziare e la Johan Cruijff Arena ripiomba subito nello schock post Lucas Moura. Dopo 40 secondi scarsi, infatti, l'esterno sinistro dell'Utrecht Othman Boussaid buca la difesa ajacide e batte Onana con il diagonale mancino, portando avanti gli uomini di Dick Advocaat. Risposta immediata dell'Ajax, che prova a scuotersi con il sinistro fatato di Dusan Tadic. L'ex Southampton, trovatosi libero in posizione defilata, incrocia e non trova la porta per questione di centimetri.

A rimettere le cose in equilibrio al 15' ci pensa Klaas Jan Huntelaar, che firma il suo gol numero 16 in questa Eredivisie (23 sommando tutte le competizioni). Bella l'azione dei padroni di casa, con Ziyech che serve in profondità l'inserimento di Van De Beek, bravo a sua volta a metterla in mezzo per il Cacciatore che di prima infila Jensen.

Portiere ospite che invece risponde presente al 24', quando Ziyech va col mancino su punizione dai 25 metri. Dopo altri venti minuti di pressing, negli ultimi istanti del primo tempo arriva il vantaggio degli uomini di Ten Hag, segnato da Donny Van De Beek. Su cross di Tadic dalla sinistra il centrocampista classe '97 colpisce di testa e piega le mani a Jansen, timbrando il proprio diciassettesimo gol stagionale. Impressionante pensare che, delle 57 partite giocate dall'Ajax da fine luglio fino ad oggi, il talento olandese ne abbia giocate 56 (ha saltato solo il match degli ottavi di Coppa d'Olanda contro il Roda JC).

Nella ripresa è show

Inizio di secondo tempo molto vivace, con subito una buona occasione per l'Utrecht: sul tiro dalla distanza tentato da Klaiber, Onana c'è e manda in angolo. Dall'altra parte occasione anche per Mazraoui (uno dei migliori in campo) fermato però da Jansen. Nel frattempo, dalla Johan Cruijff Arena parte un boato per via delle ottime notizie in arrivo da Alkmaar. L'AZ, infatti, è passato in vantaggio contro il PSV.

Tornando al campo, a mezz'ora del termine grandissima chance per il solito Van De Beek, che ancora di testa va ad un passo dalla doppietta e dal 3-1, ma Jansen gli dice di no in due tempi. Per il terzo gol dei padroni di casa bisogna aspettare il 75', quando Dusan Tadic imbuca il gol numero 25 della sua Eredivisie, il trentacinquesimo in tutte le competizioni. E questo, probabilmente, è uno dei più facili visto che la mette dentro da due passi su azione di calcio d'angolo.

Passano pochissimi minuti e il serbo si ripete, realizzando un calcio di rigore guadagnato da Ziyech. Perfetta l'esecuzione del numero 10, che aggiorna le statistiche sue e della squadra, arrivata con questi quattro gol a 171 reti totali messe a segno nella stagione 2018/2019. Inoltre, per l'ex Saints, sono 10 le gare casalinghe in cui va a segno. Il record è di un certo Joahn Cruijff, a quota 13. All'inizio della prossima stagione ci sarà dunque modo per raggiungere la leggenda olandese.