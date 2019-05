Durissime parole dell'allenatore del Siviglia sul suo giocatore: "Ha fatto molto bene all'inizio, poi è scomparso. La Uefa dovrebbe investigare su di lui".

di Marco Ercole - 12/05/2019 12:52 | aggiornato 12/05/2019 12:56

La sua avventura al Siviglia era partita alla grande, sembrava l'inizio di una favola. Una tripletta alla prima giornata di Liga, poi altre quattro reti realizzate tra il quinto e il settimo turno, a testimoniare che quell'exploit al debutto non fosse frutto del caso. Con il passare delle settimane e dei mesi, però, il rendimento di André Silva con la maglia del Siviglia è andato via via scemando.

L'attaccante portoghese di proprietà del Milan non è più riuscito a incidere come gli era accaduto al principio della sua avventura con i rojiblancos, è arrivato complessivamente a segnare 11 gol (2 di queste in Copa del Rey, le altre 9 in Liga).

Ma soprattutto è diventato un desaparecido nelle ultime gare, rifiutandosi di giocare per dei presunti problemi fisici (non si vede da oltre un mese per un "problema al tendine rotulero"), che però non tornano così tanto a dirigenza e staff tecnico del Siviglia. A maggior ragione adesso, visto che l'André Silva infortunato con il club non corrisponde all'André Silva che invece si dichiara pronto per rispondere alla convocazione del Portogallo per le partite di Nations League.

Siviglia, l'attaccante portoghese André Silva

L'allenatore del Siviglia, Caparros, durissimo contro Andre Silva

Tutto questo fa letteralmente andare su tutte le furie il club spagnolo, in piena corsa per un posto in Champions League. E il suo allenatore, Joaquin Caparros, non le ha certo mandate a dire al calciatore in prestito dal Milan, parlando di lui in termini durissimi nel corso dell'ultima conferenza stampa:

Andre Silva non è più in rosa e bisogna seriamente parlare di questo caso. Parliamo di un ragazzo che ha fatto molto bene all'inizio, ma che poi è scomparso, specialmente negli ultimi due mesi.

A seguire arriva anche l'affondo, in cui Caparros si espone in prima persona per chiedere a chi di dovere di investigare nel caso in cui André Silva dovesse rispondere presente alla convocazione del Portogallo:

Chiedo al Portogallo, per amor del calcio, di non convocarlo per la Nations League. Sarebbe un insulto al calcio. Credo che la UEFA debba investigare sui suoi referti medici. Come reagirebbero tutti i tifosi del Siviglia, tutto lo staff tecnico, i dirigenti, il nostro presidente vedendo Andre Silva in campo per il Portogallo a giugno?

Sicuramente male. Così come appare ormai scontato che il futuro di André Silva non sia più in Liga, nel Sanchez-Pizjuan. Molto più probabile un ritorno al Milan al termine del prestito.