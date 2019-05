A 41 anni compiuti il portiere del Psg non ha ancora alcuna intenzione di smettere: se non sarà in Francia, già pronte le piste alternative.

di Marco Ercole - 12/05/2019 19:41 | aggiornato 12/05/2019 19:46

Che per lui la carta d'identità non sia un problema non è certo un mistero. Gianluigi Buffon si sente ancora un ragazzino, lo dimostra sul campo a suon di parate. La scorsa estate ha dato addio alla Juventus nella sessione di calciomercato estiva per intraprendere una nuova carriera al Psg. Si pensava potesse essere il suo canto del cigno, ma i fatti hanno testimoniato che l'ex portiere della Nazionale sia ancora in forma e pronto a competere ad alti livelli.

Nel corso di questa stagione si è alternato con Areola tra i pali del club parigino, giocando sempre nelle gare di Champions League. L'alternanza in porta non è però un qualcosa che soddisfi particolarmente il tecnico dei parigini Thomas Tuchel, che in vista della prossima stagione ha già chiarito di voler puntare su un solo estremo difensore titolare:

Credo che il Psg sia stato il primo club della storia del calcio a fare un turnover costante tra i pali in una singola stagione. Finora è stato possibile perché Buffon e Areola sono due portieri eccezionali, ma parliamo di un ruolo speciale, che richiede fiducia e automatismi. Non si può continuare così e cambiare ogni due o tre partite.

Uno tra Buffon e Areola lascerà il Psg nel prossimo calciomercato

Calciomercato, Buffon non si fermerà: le offerte

L'allenatore, insomma, ha chiesto al Psg di fare una scelta, in modo da non metterlo più nelle condizioni di alternare il portiere in modo scientifico come accaduto nel corso di questa stagione. Il titolare dovrà essere uno tra Buffon e Areola (ci sarebbe anche Trapp, oggi in prestito all'Eintracht Francoforte), l'altro dovrà essere lasciato libero di trovare una nuova sistemazione sul calciomercato che gli possa garantire continuità di rendimento.

Per quanto riguarda la situazione di Gigi, il suo contratto annuale scadrà a giugno, ma la società parigina ha fatto sapere nei mesi scorsi di essere pronta a rinnovarlo di un'ulteriore stagione. Negli ultimi tempi in tal senso non sono arrivate nuove indicazioni, l'ex portiere della Juve rimane in attesa, ma non certo con le mani in mano.

Lui vuole continuare a giocare, non si sente pronto per lasciare e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita di Ligue 1, quando ha parato un rigore contro l'Angers. Se non dovesse arrivare una nuova proposta dal Psg per continuare insieme, Buffon ha già pronte altre opzioni per continuare a giocare in Europa ad alti livelli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già molte le offerte di calciomercato che sono arrivate per acquistarlo in vista della prossima stagione, molte di queste da club che faranno parte della Champions League. Che sia in Francia o no, insomma, Super Gigi continuerà ancora a giocare. Almeno per un altro anno.