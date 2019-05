Il neroverde confessa: "Se arrivasse un'offerta, stavolta potrei partire. Il mio sogno? Giocare nel Liverpool".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/05/2019 11:11 | aggiornato 12/05/2019 11:14

Qualche anno fa il suo rifiuto alla corte della Juventus fece molto rumore, adesso Domenico Berardi sembra essere finalmente pronto per fare il salto di qualità e lasciare Sassuolo per approdare in una grande squadra. Questo salto potrebbe avvenire già nella prossima sessione del calciomercato.

Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo in estate

Il neroverde ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha spiegato cosa lo ha trattenuto nel club in cui è cresciuto nonostante le offerte che arrivavano dalle big del calcio italiano. E soprattutto il motivo che ora potrebbe convincerlo ad andar via.

Ho sempre avuto problemi a cambiare ma ora non ho più paura. Se arriverà l'offerta giusta stavolta la accetterò, il mio prossimo obiettivo è quello di giocare le coppe europee ma in un club che punti su di me. Ora sono pronto perché ho smesso di essere una testa calda.

Dichiarazioni molto chiare quelle di Berardi che si mette ufficialmente sul calciomercato. E nonostante per lui in passato ci siano state offerte da club come Juventus e Roma, la sua squadra ideale gioca in Premier League.