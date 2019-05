La Bundesliga 2018/19 si deciderà all'ultima giornata e, ancora una volta, sarà questione a due tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nell'ultimo turno entrambe le squadre saranno alle prese con un paio di impegni abbastanza complicati, perché se è vero che a ospitare le partite saranno i rispettivi impianti di casa, è altrettanto vero che i bavaresi dovranno vedersela contro un Eintracht in piena corsa Champions League. La squadra di Hutter ha il quarto posto nel mirino al pari del Borussia Moenchengladbach, la compagine che si presenterà al Signal Iduna Park per la sua ultima partita stagionale.

La classifica ci dice che tutto è in mano al Bayern: con una vittoria sul club di Francoforte, Kovac e i suoi ragazzi sarebbero certi di festeggiare l'ennesima Bundesliga della storia. I segnali dati però nelle ultime settimane impongono delle serie riflessioni, perché Lewandowski e compagni sembrano essersi spenti proprio sul più bello. Poco più di un mese fa veniva festeggiato il grandissimo trionfo contro il Borussia, un 5-0 che - se ancora ce ne fosse stato bisogno - in teoria avrebbe dovuto stabilire definitivamente le gerarchie del campionato.

Da allora però il Bayern è entrato in riserva: dopo il largo, ma fortunoso, 4-1 al Fortuna, sono arrivati due pareggi nelle ultime tre partite, inopinati stop tipo quello di Norimberga sul campo di una squadra virtualmente retrocessa. Poi, dopo la vittoria interna di misura contro il Werder Brema grazie a un acuto estemporaneo di Niklas Sule, ecco lo 0-0 di Lipsia, dove gli attuali campioni di Germania hanno creato veramente poco contro un'avversaria virtualmente in vacanza.

Ok, la partita contro i ragazzi di Ragnick viene considerato una sorta di derby dei giorni nostri, soprattutto per le potenzialità che l'importante realtà della Germania dell'Est ha acquistato nel momento in cui il club è stato rilevato dalla Red Bull. Il Bayern però è sembrato spento, deconcentrato, quasi demotivato di fronte a un impegno che gli avrebbe consentito di vincere il Meisterschale. Ovviamente questo non è andato giù a critica e tifosi, che al fischio finale della partita si sono scatenati contro la squadra, prendendo però particolarmente di mira Niko Kovac.

Il tecnico, arrivato l'estate scorsa dall'Eintracht, viene accusato di non aver saputo gestire al meglio quella che, a detta di tutti, è senza dubbio la miglior rosa dell'intera Bundesliga. E, in effetti, se si parla di pura qualità non si può dare torto al fronte di contestatori: i biancorossi hanno giocato un intero campionato a ritmi ridotti, dovendo inseguire il BVB per tutto il girone di andata per poi riprenderlo solo grazie al contestuale calo dei gialloneri. La pessima gestione del croato però si è riflessa soprattutto sulla campagna in Champions League, dove il Bayern è stato letteralmente spazzato via quando le cose hanno iniziato a diventare serie.

Will Bayern go into the future with Kovač?

Rummenigge: "The duration of his contract is well known. At the end of the day, we have to make sure that our success is continuous. You have to deliver a continuity of good performances and we will get that" pic.twitter.com/8yYPtkCu5L