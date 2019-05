L'ex giocatore del Chelsea critica apertamente l'uruguaiano: "Sono contento per l'eliminazione dei catalani dalla Champions League perché non lo sopporto proprio".

12/05/2019

Seconda eliminazione di fila, sempre nello stesso modo. Il Barcellona, come già successo nella passata stagione, è uscito dalla Champions League subendo una rimonta storica. L'anno scorso toccò alla Roma, prima sconfitta 4-1 al Camp Nou, e poi in grado di ribaltare il risultato al ritorno con un clamoroso 3-0. In settimana ci è riuscito invece il Liverpool, che dopo il 3-0 subito all'andata della semifinale della massima competizione europea ha reagito con un clamoroso 4-0.

A Barcellona la stanno vivendo malissimo. Benché Messi e compagni possano chiudere la stagione avendo vinto Liga (successo già assicurato) e Coppa di Spagna (finale da giocare con il Valencia), la rimonta subita in Champions League macchia tutta la stagione. E lascia un insopportabile sapore amaro in bocca. Ma c'è anche chi in realtà tifa contro i blaugrana.

Fra questi c'è Frank Leboeuf, capace di vincere, fra le altre cose, la Coppa delle Coppe con il Chelsea, oltre a Mondiali ed Europei con la nazionale francese. Un tempo difensore (oggi fa l'attore), Leboeuf si è sorprendentemente dato all'attacco. Ha infatti ammesso di non essere un simpatizzante dei blaugrana a causa di un giocatore nello specifico: Luis Suarez. L'uruguaiano gli sta talmente antipatico che Leboeuf è solito tifare contro.

Barcellona, Leboeuf svela: "Tifo contro per Suarez. Non lo rispetto, è un brutto esempio"

In un'intervista rilasciata a RMC Sport, Leboeuf è stato particolarmente duro con l'attaccante del Barcellona Suarez che, fra l'altro, in questa edizione della Champions League, ha segnato solo un gol (proprio al Liverpool, nella gara d'andata):

Apprezzo parecchio il Barcellona, ​​ma speravo non andasse in finale per via di Luis Suarez. Sinceramente non riesco ad avere rispetto per un calciatore come lui. Ovviamente è fortissimo e la sua carriera è eccezionale, ma è un imbroglione, lamentoso e scorretto.

Frank Leboeuf, d'altronde, non è nuovo a dichiarazioni forti. Il francese, in passato, aveva criticato anche Neymar, definendolo un simulatore. Secondo Lebeuf un giocatore così irritante, ai suoi tempi, avrebbe fatto fatica a lasciare il campo sulle proprie gambe. La critica di Leboeuf contro Suarez poi diventa ancor più feroce:

Lo ammetto, non lo sopporto, ritengo sia un pessimo esempio per i più giovani. Se avessi giocato contro di lui probabilmente mi sarei fatto espellere. Mi sorprende che i suoi avversari riescano a mantenere la calma. Io avrei fatto qualsiasi cosa affinché non riuscisse a finire la partita.

Dichiarazioni forti, in realtà nemmeno troppo educative. Sta di fatto che Suarez spacca le masse. Da una parte chi lo adora per le sue qualità tecniche, dall'altra chi lo critica per i suoi atteggiamenti. E i gufi del Barcellona aumentano. Chissà che non sia questo il motivo che ha portato i catalani a due eliminazioni così clamorose. Fra l'altro di fila...