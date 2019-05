Secondo alcune indiscrezioni nel corso dell'incontro con il presidente Agnelli previsto per la prossima settimana il tecnico bianconero chiederà un robusto lifting alla rosa per garantire la sua permanenza.

0 condivisioni

di Simone Cola - 12/05/2019 14:36 | aggiornato 12/05/2019 15:40

Al di là di quanto dichiarato sia dal diretto interessato che dalla società, la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sarebbe tutt'altro che scontata in vista di una stagione, la prossima, che vedrà il tecnico bianconero entrare nel suo ultimo anno di contratto. 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e due finali di Champions League in 5 stagioni sono traguardi importantissimi, che però potrebbero non bastare per scongiurare un addio che potrebbe materializzarsi già nel corso della prossima settimana.

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus sarà deciso da un incontro tra il tecnico e il presidente Andrea Agnelli, che si verificherà molto probabilmente a ridosso della gara contro l'Atalanta a cui seguirà la festa per l'ottavo Scudetto consecutivo. Sarà in quel momento che l'allenatore e la dirigenza, dopo essersi confrontati sui piani futuri, prenderanno la decisione: proseguire insieme o lasciarsi?

La sensazione è che tutto sia ancora in bilico e che molto dipenderà dalla convergenza di idee a proposito del calciomercato che andrà in scena la prossima estate: secondo il quotidiano La Stampa, infatti, Allegri non sarebbe stato contento dell'ultima campagna acquisti bianconera, che pure ha portato nomi del calibro di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Emre Can. Per il tecnico livornese sarebbe servita una mezza rivoluzione, che dovrà assolutamente verificarsi in estate per rinfrescare una squadra altrimenti arrivata quasi a fine ciclo.

Massimiliano Allegri sta per concludere la quinta stagione alla Juventus, con cui ha conquistato altrettanti Scudetti, 4 Coppe Italia e centrato due finali di Champions League.

Juventus, Allegri detta la linea: 6 cessioni e altrettanti rimpiazzi

Io ho in mente da sei mesi come sarà la Juventus del futuro. Non posso dirvelo, bisogna che prima lo dica al presidente. Poi con lui, se siamo d'accordo, ci sarà da pensare alle cose tecniche. Ma le cose in testa le ho chiare, quando ci vedremo parleremo di tutto.

Con queste parole, pronunciate alla vigilia della 36esima giornata di Serie A che vedrà la Juventus affrontare in trasferta la Roma, Allegri ha inteso chiudere il discorso e le speculazioni su un futuro che per lui è decisamente chiaro. La decisione sarebbe in effetti in mano alla società, che per trattenere l'allenatore dovrà rivoluzionare profondamente la rosa attuale, ormai logora in certi elementi: quello che è ancora a tutti gli effetti il tecnico dei bianconeri non chiede la luna, ma decisione nell'operare un rinnovamento che ritiene ormai più che necessario.

Quali sarebbero gli attuali elementi della rosa legati alla permanenza o meno di Allegri? Secondo le indiscrezioni riportate ieri dalla Gazzetta dello Sport si tratterebbe di sei nomi di assoluto spessore: Alex Sandro, Cancelo, Douglas Costa e Dybala più i "fedelissimi" Mandzukic e Pjanic, giocatori che il tecnico ritiene siano mancati nel momento decisivo della stagione e che andrebbero rimpiazzati con altrettanti profili di grande spessore come ad esempio Chiesa, Icardi, Rabiot, Ndombele e Matthijs de Ligt.

Se Allegri sarà confermato sulla panchina della Juventus è praticamente certa la partenza di Paulo Dybala: l'argentino è uno dei sei nomi il cui destino in bianconero è legato a quello del tecnico.

La Juventus è quindi di fronte a un bivio: trovare sul mercato un allenatore migliore e che dia le stesse garanzie di Allegri, oggi, è molto complicato. Nonostante non sia stato accolto nel migliore dei modi, nonostante abbia sempre avuto costantemente parte della tifoseria contro, pronta a criticarlo al primo mezzo passo falso, il tecnico livornese ha sempre raggiunto gli obiettivi prefissati. E a chi rinfaccia la mancata vittoria della Champions League, nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, risponde così.

Sono contento del lavoro che abbiamo svolto, non posso piacere a tutti e non mi piace neanche. Il calcio è fatto di risultati e lavoro quotidiano, io rendo conto a una società e a un presidente. In questi anni abbiamo fatto un buon lavoro, di cui sono molto contento. Qualcuno pensava di giocare la Champions come se fosse la coppa del bar di Livorno che vincevo io d'estate. Stamattina riflettevo e mi dicevo: "Pensa se in questi anni non fossi riuscito a portare a casa qualche trofeo. Mi impalavano da qualche parte, mi bruciavano?"

Insomma, messaggi chiari quelli di Allegri. Che invita tutti a non dare mai per scontate le vittorie, che non vengono certo regalate e sono sempre frutto del lavoro costante di tutti, né (tra le righe) a fare altrettanto con la sua permanenza a Torino. Ecco dunque che il confronto che andrà in scena nei prossimi giorni con Agnelli risulterà decisivo: in estate sarà rivoluzione oppure addio.