Allegri parla dopo Roma-Juventus

Il mercato lo fa la società, dobbiamo solo sederci per capire dove migliorare. È stata una buona annata ma la Champions è stata anomala, siamo arrivati ai quarti in pessime condizioni. Col Presidente dovremo valutare il futuro, sarà sempre più difficile vincere anche in campionato. Oggi abbiamo giocato bene ma sprecato troppe occasioni. La rosa futura? Serve equilibrio ma Paratici e Nedved sanno cosa fare. Cambiare fa bene, abbiamo vinto tanti trofei magari ci fa bene cambiare anche tipo di giocatori.

La sconfitta contro la Roma non fa male alla Juventus, che ormai da settimane è sicura del suo ottavo Scudetto consecutivo. E in casa bianconera l'argomento rimane quello del futuro di Massimiliano Allegri.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK