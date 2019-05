Il Milan sbanca il Franchi e resta nella scia dell'Atalanta. Decisivo il gol nel primo tempo di Calhanoglu su assist di Suso. Ancora una sconfitta per la Fiorentina.

Il Milan espugna il Franchi nel sabato sera di Serie A, blinda un posto in Europa League, ma soprattutto resta in scia dell'Atalanta nella rincorsa a un posto Champions per la prossima stagione. I rossoneri dominano il primo tempo, più convinti, più organizzati di una Fiorentina che nei primi 45' sembra una squadra allo sbando. Il vantaggio arriva alla mezzora con un preciso colpo di testa di Calhanoglu che batte Lafont e trasforma in oro l'assist di Suso.

Nella ripresa la squadra di Montella scende in campo con più convinzione e serve un Donnarumma reattivo per dire no a Mirallas e Chiesa, il Milan sfiora il raddoppio con Cutrone, ma soprattutto gestiscono il finale senza troppi patemi.

Calhanoglu esulta dopo il gol alla Fiorentina in Serie A

Per Gattuso tre punti fondamentali che fanno salire i suoi a quota 62, momentaneamente a -1 dall'Inter (che domani giocherà contro il Chievo a San Siro) e a -3 dall'Atalanta. Ancora una prova deludente invece per la Fiorentina che ancora deve guadagnarsi la matematica salvezza e deve tifare Samp domani, contro l'Empoli, per chiudere la pratica. Montella colleziona la terza sconfitta consecutiva in campionato. La scossa non c'è stata. Anzi.

Serie A, le pagelle di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6; Laurini 5,5 (dal 69' Gerson 6), Milenkovic 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 5; Dabo 5,5 (dall'84' Norgaard sv), Fernandes 5 (dal 73' Vlahovic 6), Benassi 5,5; Mirallas 5,5, Muriel 6, Chiesa 6. All. Montella 5,5

Milan (4-3-3): Donarumma 7; Abate 6,5, Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6; Kessié 6, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 7; Suso 6,5 (dall'80' Castillejo sv), Piatek 6 (dal 73' Cutrone sv), Borini 6,5 (dall'88' Laxalt sv). All. Gattuso 6,5

I migliori

Calhanoglu 7

Terzo gol in quattro sfide contro la Fiorentina: avversario che evidentemente lo ispira. Il turco si fa trovare pronto sul cross di Suso, pizzica il pallone in modo decisivo e regala al Milan una rete che ha un peso specifico immenso nella corsa al quarto posto in Serie A. La sua è una partita tattica, di letture, di sacrificio, come quando nel finale lo si ritrova al limite dell'area a scippare palla a Chiesa. Un po' troppo impreciso quando calcia da fermo e si prende qualche urlaccio dai compagni.

Donnarumma 7

Nel primo tempo la Fiorentina calcia solo una volta verso la porta del Milan con Muriel, ma lui si fa trovare pronto e devia. Nella ripresa i viola sono più insistenti e lui deve dire no a Mirallas e a Chiesa che lo impegnano da distanza ravvicinata. Soprattutto la parata sul belga merita una sottolineatura perché il tiro è basso e sul primo palo, lui va già in fretta e riesce a cancellare il pericolo Risponde presente anche su Kessié che devia verso la sua porta e rischia l'autorete. Una sicurezza.

I peggiori

Fernandes 5

Non segue il taglio di Calhanoglu in occasione del vantaggio del Milan e concede al turco la possibilità di spizzare in maniera vincente il cross di Suso. È il manifesto di una prestazione insufficiente, apatica, idolente. Lo svizzero non entra mai in partita, vaga per il campo senza mai trovare la posizione e le misure agli avversari. Viene scelto al posto di Gerson per contrastare la fisicità della mediana rossonera. Una scelta a dir poco infelice.

Biraghi 5

Non sta vivendo un momento particolarmente felice, così come la sua squadra, la prestazione fornita contro il Milan lo conferma. In affanno mentale e fisico, Suso lo mette in difficoltà, lui non riesce quasi mai ad accorciare sullo spagnolo, ad anticiparlo. Il duello gli costa un giallo e nella ripresa rischia anche la seconda ammonizione. Anonimo anche in fase di spinta in quella che dovrebbe essere la sua principale caratteristica.