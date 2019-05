L'Atalanta ha vinto nella partita delle 15 contro il Genoa, la Lazio ha fatto lo stesso contro il Cagliari alle 18. Poi è toccato al Milan, nel terzo anticipo di questa giornata di Serie A, rispondere alle due dirette concorrenti e prendersi tre punti a Firenze. Un riassunto che viene sottoposto da SkySport all'attenzione di Gattuso al termine della gara con la Fiorentina, che il tecnico rossonero ha però arricchito, con il sorriso, di qualche particolare in più:

È un po' più sorridente e sollevato del solito, l'allenatore del Milan, che però non nasconde i problemi riscontrati pure in questa partita:

Poi sull'abbraccio con Montella:

Io con Vincenzo non ho mai avuto nessun problema, ho una stima incredibile. Mi ha lasciato qualcosa in eredità che mi ha aperto la mente quando sono arrivato al Milan. Con lui ho condiviso qualcosa di importante in Nazionale. È normale che ci si sia salutati. Bakayoko? Già il giorno dopo avevo messo tutto alle spalle, l’importante è che mi porti rispetto nello spogliatoio. Io ho il dovere di portare avanti il nome del Milan, 20 anni di carriera mi sono serviti a questo. Per fare questo mestiere non basta a volte aver vinto e aver giocato tante partite. In questo momento priorità alla squadra. Se qualche volta mi mandano a quel paese me ne faccio una ragione.