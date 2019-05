Non può essere felice, ci mancherebbe altro. La Fiorentina ancora non è matematicamente salva, è uscita sconfitta pure stasera nella partita di Serie A contro il Milan. Il momento continua a essere estremamente negativo e la squadra è apparsa impaurita, soprattutto a inizio della sfida:

Ci sono però dei fattori positivi, come la reazione del secondo tempo:

Mi tengo la reazione. Il secondo tempo mi è piaciuto moltissimo, clima anche. Pubblico che ci incita e squadra che gioca bene. Quando la squadra ha una tifoseria che l’appoggia si avvicina a dare il meglio di sé, a volte anche di più. Mi piacerebbe vedere questo in questo finale di campionato, soprattutto per costruire il prossimo.

Poi sull'emozione di affrontare il Milan e il faccia a faccia con Gattuso:

Mi sono emozionato, mi sembrava di essere sempre stato con questi ragazzi. Li ho allenati quasi tutti. Bella emozione, gli avrei voluto fare uno scherzetto, più che altro per un punto tranquillizzante per la Fiorentina. Con Gattuso ci siamo salutati, vi abbiamo dato un po’ di gossip in questi mesi. In genere inventante, almeno stavolta era tutto vero.

Montella sottolinea la situazione ambientale molto complicata e programma il futuro:

Non pensavo di trovare una situazione così complicata. Pesantezza ambientale enorme. Non riesco a dare una valutazione ancora, sono giocatori migliori di quanto stanno dimostrando. I ragazzi non sono sereni. I punti si fanno se c'è unione. Questo è il mio primo pensiero, obiettivo che voglio ottenere. La proprietà? Ha detto qualcosa e ha detto che dirà di più a fine campionato. Massimo rispetto, l'ho letta come un cercare di scaricare la squadra di qualche responsabilità e attenzione. L'ho letta in questo modo.