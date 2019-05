La partita fra Roma e Juventus non è l'argomento a cui stanno pensando i tifosi bianconeri, concentrati in questi giorni più sul conoscere il futuro della panchina bianconera attualmente occupata da Massimiliano Allegri che sulla sfida alla squadra giallorossa.

Il tecnico livornese e il presidente Agnelli devono incontrarsi per pianificare la prossima stagione, dopo le dichiarazioni che hanno ribadito l'intenzioni di entrambe le parti di andare avanti insieme. Le voci sul suo possibile divorzio circolate in settimana però hanno gettato benzina sul fuoco.

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Roma-Juventus, Allegri ha ribadito che il summit con il primo dirigente dei campioni d'Italia deve ancora tenersi. Ma secondo l'allenatore non ci dovrebbero essere dubbi sul risultato del confronto: lui vuole rimanere a Torino.

Il tecnico della Juventus ha esordito senza neanche aspettare la domanda dei giornalisti presenti in sala stampa, svelando la data del tanto atteso incontro con Agnelli che potrebbe essere decisivo sul suo futuro.

Col presidente parleremo la prossima settimana, di tutto come ogni anno: ho già comunicato la mia decisione di restare. Mi sto divertendo sentendo quello che si dice. Pensate se in questi anni non fossimo riusciti a vincere qualche trofeo...mi impalavano. In questi anni è stato fatto un buon lavoro, non sento ingratitudine ma non posso piacere a tutti. Intanto pensiamo alla partita di domani che sarà bellissima e in cui abbiamo recuperato tanti giocatori come Emre Can, Bentancur e Dybala.