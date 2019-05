Nella prima gara SBK del weekend di Imola Johnny Rea si sblocca e porta al successo la Kawasaki per la prima volta quest'anno. Battuto il leader del mondiale Bautista con la Panigale V4 R, terzo Razgatlioglu.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 11/05/2019 15:20 | aggiornato 11/05/2019 17:27

Johnathan Rea ce l'ha fatta. Nel round italiano di Imola SBK, il campione è tornato alla vittoria, proprio in casa Ducati. Il nordirlandese vince il confronto diretto con Bautista e la Panigale V4 R, dando alla Kawasaki il primo successo stagionale. In totale sono otto le affermazioni di Johnny al Santerno, che qui in Emilia è il re della pista. Lo stile del britannico è perfetto, il tracciato ricorda quelli del BSB, nei quali egli è cresciuto agonisticamente.

Secondo in griglia, Rea è partito forte, superando Davies. Chaz era forte, ma una rottura accusata dalla Ducati ha costretto il gallese al ritiro. Il numero 1 aveva una passo non sostenibile dagli avversari, Bautista in primis. Infatti, il pilota in verde sigla il nuovo record dell'Enzo e Dino Ferrari per una motocicletta da competizione. Perfetto in ogni passaggio, preciso, spietato, vendicativo. Questo è il quattro volte iridato che ricordavano e che oggi è tornato in auge.

Alvaro ha provato a tenere il ritmo della verdona, senza riuscirci. In difficoltà a centro curva ed in apertura gas, lo spagnolo si deve accontentare del secondo posto. Per lui, in fondo, non è male. Per sua stessa ammissione, le frenate in discesa gli erano indigeste. E di staccate in discesa, Imola ne presenta diverse. Alle spalle dei due protagonisti giunge il turco Razgatlioglu. Ottimo terzo il portacolori Puccetti, con una Ninja indipendente. La rottura di Sykes gli spiana la strada e lui ne approfitta, vincendo il duello con le Yamaha e Haslam. Sesto Melandri, Rinaldi ottavo, Zanetti nono per una Italia a punti in SBK.

Pirelli Official Imola SBK da podio per Rea, Bautista e Razgatlioglu

SBK di Imola, REAzione del Cannibale e schiaffo alla Ducati

Proprio ad Imola Johnny ha deciso di rialzare la testa. Primo successo 2019 per il mattatore delle stagioni scorse, a digiuno sino ad Assen. Era in palla Rea, e lo aveva detto prima della partenza. La sua gara è stata perfetta e priva di patemi: il ritmo imposto dal campione Kawasaki non era copiabile da Bautista, un pò impacciato nei cambi di piega con una Panigale V4 R ribelle e scontrosa. Mentre il nordirlandese guidava lineare, lo spagnolo lottava con la sua Ducati.

Vittoria e record del circuito per il nordirlandese, che si sblocca proprio di fronte allo staff della Rossa. Schiaffo morale più che tecnico, quello dato da Johnny agli uomni di Borgo Panigale, non propriamente in trasferta al Santerno, ma nella pista dietro casa. Sicuramente, è presto per dire se l'inerzia del campionato sia cambiata, però, nel frattempo, il dominio di Alvaro è spezzato e l'orgoglio del campione rinvigorito.

Bello il terzo posto di Toprak Razgatlioglu, corridore turco del team Puccetti. Su una ZX10RR non ufficiale ma indipendente, il numero 54 si mette dietro gli ufficiali Yamaha e Leon Haslam con una verdona factory. Le R1 soffrivano in accelerazione e le ripide salite di Imola non le ha aiutate. Il nuovo motore portato da BMW per Sykes stava consentendo all''inglese di centrare un risultato positivo, poi qualcosa si è rotto. Si è lussato Leon Camier, miglior "hondista" prima del volo in prova. Le Fireblade al traguardo sono due, attardate dalla vetta, con Leon fermo in clinica mobile.

Italia sì, Italia no al Santerno

Sulla pista amica, Melandri era pronto a risollevare un momento un pò difficile per lui. Il numero 33 del team GRT conclude sesto, un risultato non male, ma vanno considerati i ritiri di Davies e Sykes. La competitività del ravennate non è al top del proprio potenziale, per un corridore che in SBK conta vittorie, podi e titoli sfiorati. Se pensiamo che Zanetti fosse alla prima uscita in gara con la Ducati Motocorsa, il nono posto finale è una bella soddisfazione per Lorenzo - collaudatore della Panigale V4 R - migliore di quanto raccolto da Melandri.

Rinaldi - ottavo - ha rimeditato botte in prova. La sua moto ha preso fuoco stamane, costringendo Michael Ruben al tuffo spontaneo nella ghiaia imolese. Non al meglio fisicamente e con un moto ripristinata da poco, arrivare ottavi al traguardo è comunque un buon risultato. Ha preso un punto anche Alessandro Del Bianco, bravo sulla Honda Althea. Luii è un rookie assoluto in SBK e, con una moto non pronta per fare di più, ogni bandiera s scacchi è utile e preziosa.

SBK di Imola, ordine di arrivo Gara Uno

J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 1'46.023 282,2 1'45.307 282,2 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 19 7.832 7.832 1'46.266 282,2 1'46.081 283,7 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 19.291 11.459 1'46.990 277,8 1'47.169 277,8 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 19 19.968 0.677 1'47.316 276,4 1'46.794 279,3 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 20.111 0.143 1'47.179 275,7 1'46.288 277,8 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 19 31.846 11.735 1'47.606 275,0 1'47.222 277,1 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 19 32.024 0.178 1'47.405 274,3 1'46.306 277,1 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 19 34.107 2.083 1'47.911 275,0 1'48.783 277,8 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 19 34.814 0.707 1'48.012 282,9 1'47.418 280,7 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 19 40.196 5.382 1'48.173 277,1 1'46.599 280,0 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 51.426 11.230 1'48.100 270,2 1'46.844 277,1 T. BRIDEWELL GBR Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 19 55.235 3.809 1'48.786 275,0 1'48.743 275,7 H. BARBERA ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 19 56.539 1.304 1'48.909 272,2 1'48.254 274,3 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 19 1'01.025 4.486 1'48.856 273,6 1'48.290 274,3 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 19 1'27.025 26.000 1'49.778 269,5 1'49.084 268,8

Classifica piloti