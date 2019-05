Un terzo posto in Premier League da blindare, una finale di Europa League conquistata dopo una semifinale soffertissima e uno schiaffo alle critiche dei mesi scorsi. Maurizio Sarri si è ripreso il Chelsea appena in tempo per il rush finale della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League già centrata e un titolo europeo che potrebbe tornare nella bacheca di Stamford Bridge a distanza di 6 anni.

Sarri laughs when he says he didn't watch the last two penalties because he didn't want to suffer! He finishes by saying our group deserves to win a trophy this season having recovered from difficulties three months ago. There will be more online and on our app soon. #CHEFRA