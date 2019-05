Divise da una solo punto, la squadra di Guardiola e Klopp giocano l’ultima partita di questo meraviglioso campionato inglese. Le partite contro Wolverhamtpon e Brighton decideranno chi sarà campione.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 11/05/2019 23:54 | aggiornato 12/05/2019 00:09

Dopo un’estenuante cavalcata durata ben 37 giornate, Liverpool e Manchester City si giocano la Premier League all’ultima partita. La differenza fra di loro è di un solo punto e gli uomini di Guardiola dovranno vincere per mantenere la vetta. Gli avversari sono il Brighton & Hove Albion per il City, squadra che è riuscita a salvarsi, mandando in Championship il Cardiff City. I Reds invece devono giocare contro il Wolverhampton, sicuro del settimo posto in classifica ma anche escluso dalla lotta per l’Europa League.

La squadra di Klopp arriva a questa sfida dopo aver giocato una delle partite più importanti ed emozionanti della sua storia. La vittoria contro il Barcellona in Champions League ha caricato in maniera straordinaria l’ambiente, il quale però desiderava più di ogni altra cosa vincere di nuovo il campionato.

Sembra incredibile ma il Liverpool, una delle squadre più vincenti d’Inghilterra e d’Europa, non ha mai vinto la Premier League, con l’ultimo titolo inglese conquistato nel 1989-90, quando c’era ancora la First Division. Nel 2012 il Manchester City si era ritrovato nella stessa situazione. All’ultima giornata doveva vincere contro i Queens Park Rangers per tenere dietro il Manchester United.

Con gli infortuni di Salah e Firmino, Sadio Mane sarà l’unico del tridente delle meraviglie a guidare il Liverpool contro il Wolverhampton.

Sensazioni, formazioni e giocatori decisivi della sfida Liverpool-Manchester City per la Premier League

Quella partita fu un’altalena di emozioni infinite. In vantaggio con Zabaleta, la squadra allora di Mancini fu ripresa da Cissé e poi superata da Jamie Mackie. Solo al 92’ e al 94’, dopo l’entrata in campo di Mario Balotelli, Sergio Aguero e Dzeko riuscirono a ribaltare il risultato e a dare il titolo ai Citizens. Guardiola vorrebbe arrivare allo stesso risultato, magari nella speranza che all’AMEX Community Stadium la partita sia meno da infarto.

Come arrivano le due squadre

Le probabili formazioni

I giocatori determinanti

Come arrivano le due squadre

Quel solo punto di distanza fra Liverpool e Manchester City non crea una distanza nell’umore delle due squadre. Il Liverpool martedì sera in Champions League ha fatto un’impresa clamorosa, recuperando 3 gol al Barcellona di Messi e Piqué, senza Firmino, Salah e Robertson, l’uomo più in forma della squadra uscito per un infortunio alla fine del primo tempo. Le vele sono spiegate e i Wolves si troveranno di fronte una squadra stanca ma anche decisa a fare quest’ultima fatica per giocarsi fin in fondo la Premier League.

Nonostante la delusione dell’eliminazione ai quarti di finale della Champions League per Guardiola e i suoi uomini sia ancora forte, il gol di Kompany contro il Leicester City nell’ultima partita di campionato ha dato nuova energia alla squadra. Se in una partita difficile da sbloccare e da controllare, il capitano di mille battaglie inventa il gol dell’anno da 30 metri, allora inizi a pensare che la Premier League non ti può sfuggire. Guardiola nell’ultima conferenza stampa ha sintetizzato questa sensazione dicendo che basta solo vincere, non ci si può distrarre.

Il giocatore del Manchester City, Sergio Aguero

Le probabili formazioni

I due centrocampisti infortunati del City, Fernandinho e De Bruyne, complicano le scelte di Guardiola. L’idea iniziale è di riproporre la stessa squadra schierata contro il Leicester City. Al posto del brasiliano giocherà Gundogan, mentre il classe 2000 Foden cercherà di non far rimpiangere il belga. In attacco le due menti creative sono David Silva e Bernardo Silva, mentre Aguero, al centro dell’attacco, potrebbe ridare di nuovo il titolo al City dopo il 2012.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Foden, Gundogan, David Silva; Sterling, Aguero, Bernardo Silva

Whatever happens next. A season to remember.



One more game 👊 pic.twitter.com/90MOIIM3fB — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2019

Se il City si lamenta per le assenze di Fernandinho e De Bruyne, il Liverpool è messo anche peggio, in quanto a mancare saranno Salah e Firmino, i due attaccanti fondamentali della squadra di Klopp. Assenti già contro il Barcellona, l’allenatore tedesco li ha sostituiti con Origi al centro dell’attacco, e Shaqiri sulla destra. Gli altri eroi della notte di Champions League dovrebbero esserci tutti, anche se è in forte dubbio Robertson, che verrà sostituito da Joe Gomez.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Gomez; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Origi, Mane

I giocatori determinanti

Il Manchester City in questa stagione ha dimostrato un livello di gioco davvero straordinario. Ha dominato tutte le partite giocate, anche quelle poche in cui ha perso. Ma nonostante la mole di gioco della squadra, la sua realizzazione dipende in larga parte dalla forma e dal momento vissuto da Sergio Aguero. L’argentino ha dimostrato ancora una volta di essere un finalizzatore eccezionale e anche nella partita decisiva dovrà essere lui a mettere il punto esclamativo a questa Premier League.

In assenza di Firmino e Salah, del tridente delle meraviglie resta solo Sadio Mane e sulle sue spalle peserà la responsabilità di segnare e portare i Reds alla vittoria. Ma se, dopo aver segnato due gol al Barcellona, Divock Origi riuscisse a far vincere il campionato ai Reds dopo 28 anni, diventerebbe una delle storie più incredibili degli ultimi anni. E la Kop saprebbe sicuramente come fare a celebrarne il mito.