Suarez: "Non so vendermi bene, ma qualche gol l'ho segnato pure io..."

La presenza di Luis Suárez nella squadra uruguaiana è di vitale importanza, soprattutto considerando che il numero 9 del Barça ha segnato 55 gol in 106 partite con la Celeste. Oltretutto Suarez non è nuovo a recuperi di questo tipo: gli è già riuscito prima dei mondiali del 2014 in Brasile, visto che il 22 maggio dello stesso anno subì un intervento chirurgico al menisco a Montevideo e 29 giorni dopo segnò due gol contro l'Inghilterra.

Andrà tutto bene - ha dichiarato Luis Suárez a El Pais de Montevideo - e in un mese sarò pronto. Tranquilli, non si tratta della stessa lesione del 2017. In quel caso il problema era la cartilagine, oggi è il menisco.

Dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico nella giornata giovedì, l'attaccante del Barcellona Luis Suárez ha voluto tranquillizzare l'Uruguay circa la sua presenza nella prossima Copa America, che inizierà in Brasile il 14 giugno e terminerà il 7 luglio. La sua stagione con il club catalano è finita anzitempo, ma l'operazione è andata benissimo e non gli impedirà di partecipare alla manifestazione continentale:

Dopo l'infortunio, l'attaccante del Barcellona rassicura gli uruguaiani in vista della prossima competizione continentale che si giocherà in Brasile.

